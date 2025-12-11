Το DIANA (North Atlantic Defence Innovation Accelerator), ένα από τα πιο αναγνωρισμένα προγράμματα του ΝΑΤΟ, στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ανακοίνωσε τις εταιρείες που έγιναν δεκτές για την περίοδο 2026. Φέτος, επιλέχθηκαν συνολικά 150 καινοτόμες εταιρείες από 24 χώρες, και τρεις εταιρείες τεχνολογίας από την Τουρκία συμπεριλήφθηκαν στη λίστα.

Οι τουρκικές εταιρείες που έγιναν δεκτές στο πρόγραμμα είναι:

Arke Telekom Engineering Electronics Industry Trade Ltd. Co., Simularge και Exentech Defense Medical Aviation Information Technology Ltd. Co.

Λύσεις διπλής χρήσης για κρίσιμες αμυντικές εφαρμογές.

Οι επιλεγμένες εταιρείες θα αναπτύξουν τεχνολογίες διπλής χρήσης για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων άμυνας και ασφάλειας που έχουν εντοπιστεί από συμμαχικές χώρες. Στόχος είναι η επιτάχυνση έργων στους 10 κύριους προβληματικούς τομείς του ΝΑΤΟ.

Ξεκινά τον Ιανουάριο του 2026

Το πρόγραμμα DIANA Challenge θα ξεκινήσει επίσημα τον Ιανουάριο του 2026.

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που έγιναν δεκτές στο πρόγραμμα θα επωφεληθούν από:

Χρηματοδοτική υποστήριξη

Τεχνική και επιχειρησιακή καθοδήγηση

Από πλεονεκτήματα, όπως η ευκαιρία να συνεργαστούν με εμπειρογνώμονες εντός του δικτύου του ΝΑΤΟ

Στόχος αυτής της υποδομής είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπτυξης τεχνολογιών, από τη δημιουργία πρωτοτύπων έως την επαλήθευση πεδίου.

Η αμυντική βιομηχανία ανεβαίνει επίπεδο στο ΝΑΤΟ

Όπως σχολιάζει η τουρκική αμυντική αρθρογραφία, η επιλογή τριών τουρκικών εταιρειών για την DIANA δείχνει ότι οι καινοτομίες της Άγκυρας στις αμυντικές τεχνολογίες παρακολουθούνται στενά και υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ.

Το πρόγραμμα θα αυξήσει την προβολή των τουρκικών νεοσύστατων επιχειρήσεων εντός της συμμαχίας, επιτρέποντας στις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα να αλληλεπιδρούν άμεσα με όσους χρειάζονται στρατιωτικές υπηρεσίες.