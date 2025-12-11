Το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ρωσικών ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη, μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα των σπάνιων γαιών στη Ρωσία και τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι τα σχέδια αυτά του Τραμπ περιγράφονται με λεπτομέρειες στις προτάσεις που έχουν δοθεί στους Ευρωπαίους τις τελευταίες εβδομάδες.

Μεταξύ των σχεδίων του Αμερικανού προέδρου είναι αμερικανικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες, όπως και άλλες επιχειρήσεις, να αξιοποιήσουν 200 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για έργα στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός μεγάλου νέου κέντρου δεδομένων που θα τροφοδοτείται από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται πλέον από ρωσικές δυνάμεις.

Εξάλλου αμερικανικές εταιρείες προβλέπεται να επενδύσουν σε στρατηγικής σημασίας τομείς στη Ρωσία, όπως η εξόρυξη σπάνιων γαιών και οι γεωτρήσεις πετρελαίου στην Αρκτική, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία προσθέτει ότι θα αποκατασταθεί και η ροή ρωσικής ενέργειας προς τη δυτική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένας μη κατονομαζόμενος Ευρωπαίος αξιωματούχος συνέκρινε τις προτεινόμενες αμερικανορωσικές ενεργειακές συμφωνίας με μια οικονομική εκδοχή της διάσκεψης της Γιάλτας του 1945.

Σε εκείνη τη διάσκεψη οι νικητές του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου – η Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και η Βρετανία—μοίρασαν τις σφαίρες επιρροής τους στην Ευρώπη.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας κατέρριψε 287 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύκτας κατέρριψε 287 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου στα τέσσερα χρόνια που πρόκειται να κλείσει σύντομα η ρωσική επίθεση.

Απ' αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, 32 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο Telegram. Η πόλη της Μόσχας μαζί με την περιφέρειά της έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 22 εκατομμυρίων κατοίκων.

Εξαιτίας των επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών με στόχο τη ρωσική πρωτεύουσα, κάτι που συμβαίνει σπάνια, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας -Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο, Βνκούκοβο και Ζουκόφσκι-, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία αεροπορικών μεταφορών Rosaviatsia.

Δεκάδες πτήσεις ματαιώθηκαν, αναβλήθηκαν ή κατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε ενώ η Ουκρανία παρέδωσε χθες, Τετάρτη, στις ΗΠΑ την επικαιροποιημένη εκδοχή του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με υψηλόβαθμους ουκρανούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022 και αυτή τη στιγμή ελέγχει λίγο λιγότερο από το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους.

Διαβάστε επίσης: Έκρηξη και τεράστια πυρκαγιά σε ιστορική αγορά της Αγίας Πετρούπολης (ΒΙΝΤΕΟ)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters