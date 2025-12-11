Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε κλειστή αγορά της Αγίας Πετρούπολης, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δύο ακόμη. Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών, περίπου 100 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το Pravoberezhnny Market, στην περιοχή Nevsky, καθώς οι φλόγες τύλιγαν το ιστορικό συγκρότημα.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν πυκνό καπνό και τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν από την οροφή τμήματος του κτιρίου, περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων. Η φωτιά, που εξαπλώθηκε ταχύτατα, κινητοποίησε 96 πυροσβέστες και 26 οχήματα, ενώ στο σημείο έφτασε και κινητό χημικό εργαστήριο για μετρήσεις τοξικότητας.





A man died in the fire at a market in St. Petersburg. The building was almost completely destroyed, and the fire alarm did not go off



The body of the deceased man was found under the debris at the burning Pravoberezhny market in St. Petersburg. Another man was taken to the… pic.twitter.com/rwD9nWA3yV — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

Ραγδαία εξάπλωση μέσα σε δύο ώρες

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 5 το απόγευμα, ώρα Ρωσίας, μέσα στο διώροφο κτίριο της αγοράς στη λεωφόρο Dybenko. Η περίοδος των εορτών, κατά την οποία αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά, φαίνεται πως συνέβαλε στην ταχύτητα με την οποία επεκτάθηκε το μέτωπο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά περίπου στις 7:22 μ.μ., ωστόσο οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ.





A massive fire has broken out at one of the largest markets in St. Petersburg, Russia, with reports of explosions on site.



According to Russian media, the entire market area may be engulfed in flames. Witnesses describe hearing multiple blasts. The cause of the fire remains… pic.twitter.com/TmAsjueTNy — Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2025

Έρευνα για τα αίτια – Στο μικροσκόπιο η πυρασφάλεια

Οι τοπικές αρχές της Nevsky ανακοίνωσαν την έναρξη έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τι προκάλεσε την ανάφλεξη, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπήρξαν παραλείψεις στη συντήρηση ή παραβιάσεις κανόνων πυρασφάλειας.

Το συγκεκριμένο συγκρότημα είχε δεχθεί επανειλημμένους ελέγχους τα τελευταία χρόνια λόγω προβλημάτων συμμόρφωσης με τα μέτρα πυροπροστασίας.

Ένα ιστορικό κτίριο

Το Pravoberezhnny Market, αρχικά γνωστό ως Nevsky Collective Farm Market, στεγάζεται σε ένα χαρακτηριστικό μοντερνιστικό σοβιετικό κτίσμα του 1979–1983, διαστάσεων περίπου 25 επί 100 μέτρων. Αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλούς κατοίκους, ενώ έγινε γνωστό στο πανρωσικό κοινό μέσω της σοβιετικής ταινίας Interdevochka του 1989.