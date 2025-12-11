Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας κατευθυνόμενα στη Μόσχα από χθες το βράδυ και κατά διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με αλλεπάλληλες πανομοιότυπες ανακοινώσεις του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Οι ανακοινώσεις του δημάρχου διαδέχονταν η μια την άλλη από τις 22:41 ως τις 02:10. Ανέφερε πως στάλθηκαν επιτόπου για να εξετάσουν τα συντρίμμια ομάδες των ρωσικών υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Δεν έκανε λόγο για θύματα ή υλικές ζημιές.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsia) ανέφερε μέσω Telegram πως ανεστάλη η λειτουργία όλων των αεροδρομίων τα οποία εξυπηρετούν τη Μόσχα προληπτικά.

Το αεροδρόμιο Πούλκαβα της Αγίας Πετρούπολης, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας, ανέφερε μέσω Telegram ότι υποδεχόταν πτήσεις οι οποίες εξετράπησαν από την πρωτεύουσα.

Αρκετά ακόμη αεροδρόμια, ιδίως στην κεντρική Ρωσία, επίσης ανέστειλαν τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ