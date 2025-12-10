Ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη έπληξαν σήμερα και κατέστησαν ανενεργό ένα δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ενώ διέπλεε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ουκρανίας στην Μαύρη Θάλασσα και κατευθυνόταν στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Το δεξαμενόπλοιο Dashan που έπλεε με την μέγιστη ταχύτητα και τους αναμεταδότες απενεργοποιημένους υπέστη σημαντική ζημιά κατά την διάρκεια της επίθεσης, στην οποία ισχυρά εκρηκτικά έπληξαν την πρύμνη, ανέφερε αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

⚡ SBU Sea Baby naval drones have disabled a Russian shadow-fleet tanker in the Black Sea



The vessel Dashan, sailing under the flag of the Comoros, was moving at full speed with its transponder switched off and was traveling through Ukraine’s exclusive economic zone toward the… pic.twitter.com/9u0Q1t6zNo — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

NEW: SBU Sea Baby maritime drones attacked another Russian “shadow fleet” tanker, Dashan, under the flag of the Comoros, in the Black Sea.



This is the third such tanker hit in two weeks. pic.twitter.com/yiUAoUH3vP — Clash Report (@clashreport) December 10, 2025

Διαβάστε επίσης: Ουγγαρία: Δε θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη» λέει η κυβέρνηση Ορμπάν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters