Ρωσική επίθεση, που εξαπέλυσε ο στρατός το πρωί, με μηχανοκίνητα στην πόλη Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι απέκρουσε ο ουκρανικός στρατός.

«Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Οι φάλαγγες προσπάθησαν να περάσουν από το νότιο στο βόρειο τμήμα της πόλης» αναφέρει σε ανακοίνωση του που ανάρτησε στο Facebook, το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει τον πλήρη έλεγχο της πόλης, αλλά το Κίεβο λέει ότι ελέγχει το βόρειο τμήμα της. Σε περίπτωση που τα ρωσικά στρατεύματα καταλάβουν το Ποκρόφσκ, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τρόπαιό τους στην Ουκρανία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters