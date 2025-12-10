Έπειτα από έντεκα χρόνια δικαστικής μάχης, αυστριακό δικαστήριο απέρριψε σήμερα οριστικά το αίτημα έκδοσης του Ουκρανού μεγιστάνα Ντμίτρο Φίρτας στις ΗΠΑ, όπου επρόκειτο να δικαστεί για διαφθορά.

Ο Φίρτας απέκτησε περιουσία πουλώντας ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουκρανία. Παλαιότερα ήταν υποστηρικτής του ανατραπέντος φιλορώσου προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς και επί χρόνια μαχόταν στα δικαστήρια κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Το 2013, μια Επιτροπή Ενόρκων στις ΗΠΑ παρέπεμψε τον Φίρτας, έναν Ινδό βουλευτή και άλλα τέσσερα πρόσωπα σε δίκη. Ο επιχειρηματίας κατηγορήθηκε για δωροδοκία Ινδών αξιωματούχων, κάτι που ο ίδιος αρνιόταν.

«Με την απόφασή του της 9ης Δεκεμβρίου 2025, το Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βιέννης απέρριψε την έφεση της εισαγγελίας κατά της απόφασης του Περιφερειακού Δικαστηρίου Ποινικών Υποθέσεων της 4ης Νοεμβρίου 2024» ανέφερε το εφετείο σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Η απόφαση είναι τελεσίδικη και δεν μπορεί να εφεσιβληθεί.

Αν και τα αυστριακά δικαστήρια δεν επιτρέπουν την έκδοσή του στις ΗΠΑ, είναι ασαφές τι θα κάνει πλέον ο Φίρτας. Ο επιχειρηματίας καταζητείται από τις ουκρανικές και τις αμερικανικές αρχές με την υποψία ότι καταχράστηκε σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια από τη διαχείριση του συστήματος διαμετακόμισης φυσικού αερίου. Πέρυσι η Βρετανία του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα και πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία του, στο πλαίσιο της καταστολής του «βρόμικου χρήματος». Επέβαλε επίσης κυρώσεις στη σύζυγό του, τη Λάντα.

Κυρώσεις του είχαν επιβληθεί και το 2021 από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την κατηγορία ότι πούλησε προϊόντα με βάση το τιτάνιο σε ρωσικές στρατιωτικές βιομηχανίες.

Ο 60χρονος Φίρτας επιμένει ότι οι κατηγορίες στερούνται νομικής βάσης. Από το 2014 δεν μπορεί να φύγει από την Αυστρία, όπου κατέχει περιουσιακά στοιχεία, λόγω του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι ΗΠΑ σε βάρος του με την κατηγορία της δωροδοκίας Ινδών αξιωματούχων στο πλαίσιο ενός σχεδίου εξόρυξης στην Ινδία. Η Βιέννη αποφάνθηκε το 2015 ότι οι κατηγορίες ήταν πολιτικά υποκινούμενες και απέρριψε το πρώτο αίτημα έκδοσης. Το 2017 όμως, έπειτα από μια προσφυγή, η απόφαση άλλαξε. Το 2019, το Εφετείο έκρινε επίσης υπέρ της έκδοσής του. Ο Ντμίτρο Φίρτας ζήτησε τότε να ξανανοίξει η υπόθεση και κατέθεσε νέα έγγραφα και μαρτυρίες. Οι δικαστές απέρριψαν αρχικά το αίτημά του το 2022, αλλά το έκαναν δεκτό το 2023, με αποτέλεσμα η απόφαση έκδοσής του να καταστεί άκυρη. Το 2024 το Περιφερειακό Δικαστήριο Ποινικών Υποθέσεων έκρινε «μη αποδεκτό» το αίτημα έκδοσης, απόφαση που επικυρώθηκε χθες, τελεσίδικα, από το Εφετείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ