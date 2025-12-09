Η Ουκρανία και Ευρωπαίοι εταίροι της θα είναι σύντομα έτοιμοι να παρουσιάσουν στις ΗΠΑ «βελτιωμένα έγγραφα» για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, προσθέτοντας ότι «τα πάντα εξαρτώνται» από τη βούληση της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο.

«Τα μέρη που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο X. «Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε γρήγορα τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφικτά».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ