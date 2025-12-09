Περίπου οι μισοί κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος έπειτα από σειρά ρωσικών επιθέσεων στο σύστημα ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας.

«Η κατάσταση στο Κίεβο παραμένει μία από τις πιο δύσκολες - προς το παρόν έως το 50% των καταναλωτών στην πρωτεύουσα είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ