Αιχμές Τσελίκ κατά Κύπρου για τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με Λίβανο. Η Άγκυρα επιχειρεί να ακυρώσει έπειτα από 3 εβδομάδες πολιτικά και ηθικά τη συμφωνία, επαναφέροντας το γνωστό πλαίσιο περί «παρανομίας» και «παράκαμψης» των τουρκοκυπριακών αξιώσεων.

«Η Κυπριακή Κυβέρνηση συνάπτει συμφωνίες με ορισμένες χώρες. Πρόσφατα συνήψε συμφωνία ΑΟΖ με τον Λίβανο. Η συμφωνία αυτή είναι από κάθε άποψη παράνομη, αποτελεί καθαρή κατοχή και τίποτα άλλο!».

Επίκληση «δικαιωμάτων» των Τ/Κ

Στη συνέχεια, υιοθετεί το πάγιο λεξιλόγιο περί «αγνοημένων δικαιωμάτων» των κατεχομένων, με σαφή στόχευση να αμφισβητηθεί η διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Οποιαδήποτε προσέγγιση που προσπαθεί να αγνοήσει τα δικαιώματα των κατεχομένων δεν θα έχει μέλλον εδώ. Ας το καταστήσουμε σαφές.

Φυσικά, το θέμα αυτό συζητείται και στο Λίβανο. Διότι προκάλεσε μεγάλη απώλεια θαλάσσιων ζωνών για τον Λίβανο».

«Δεν θα επιτρέψουμε...»

Ο Τσελίκ επιχείρησε έπειτα να ταυτίσει τα «κυριαρχικά δικαιώματα» του ψευδοκράτους με τα τουρκικά συμφέροντα και προειδοποίησε για έμπρακτες αντιδράσεις.

«Δεν επιτρέπουμε ούτε την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κατεχομένων, ούτε τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός σεναρίου που θα αγνοεί την Τουρκία.

Φυσικά, εδώ σημειώνουμε το εξής: Τα κατεχόμενα διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα να ανακηρύσσει περιοχές, στις οποίες μπορεί να επαναπροσδιορίζει τις ζώνες ευθύνης της, στο πλαίσιο της κυριαρχίας που ασκεί στη Μεσόγειο».

Ενόχληση για την Kύπρο-Iσραηλινή προσέγγιση

Μεταφέροντας την αντιπαράθεση στο πεδίο της ασφάλειας, η Άγκυρα κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία ότι «εργαλειοποιεί» το έδαφος και τις συνεργασίες της με τρίτες χώρες.

«Βλέπουμε τις κινήσεις της διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία το τελευταίο διάστημα επιχειρεί να μετατρέψει την περιοχή από οικιστική ζώνη της ελληνοκυπριακής πλευράς σε στρατιωτική βάση και κέντρο επιχειρήσεων για ορισμένες χώρες. Αυτές οι προσπάθειες είναι μάταιες».

Η «Μεσογειακή Συμφωνία» και οι υποψίες περί κατοχικής λογικής

Η πρωτοβουλία της Λευκωσίας για μία «Μεσογειακή Συμφωνία» με χώρες της περιοχής ερμηνεύεται από την Άγκυρα ως νέο «εταιρικό σχήμα» που επιχειρεί να αποκλείσει Τουρκία και το ψευδοκράτος, στοιχείο που ο Τσελίκ χαρακτηρίζει όχι μόνο παράνομο αλλά και «επικίνδυνο προηγούμενο».

«Την ίδια ώρα, κυκλοφορούν πληροφορίες ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία θα αναλάβει την προεδρία στο επόμενο διάστημα, εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει μια ‘Μεσογειακή Συμφωνία’ που θα καλύπτει το σύνολο της περιοχής — μια προσέγγιση που κατά ορισμένες εκτιμήσεις παραπέμπει σε πρακτικές κατοχής.

Ας το πούμε καθαρά και ξάστερα: η δική μας η πλευρά αυτό το θεωρεί παράνομο».

Επικρίσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να αντισταθεί για χρόνια στην αυθάδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ίσα ίσα την ακολούθησε αυτή την αυθάδεια. Όμως, στο σημείο που έχει φτάσει ο κόσμος, αυτή η αυθάδεια δεν παραμένει πλέον μόνο αυθάδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτό σημαίνει ένα μεγάλο πλήγμα στους βασικούς πυλώνες της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε στη συνέχεια, στοχεύοντας την Ευρώπη και τη στάση της απέναντι στην Κύπρο.

Κλείνοντας, ο Τσελίκ επικαλείται το διεθνές σύστημα για να αποδώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία «επιθετική στάση».

«Όπως καθίσταται σαφές από τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η συμπεριφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί σαφή επιθετική προσέγγιση».



