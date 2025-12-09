Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Δευτέρα πως η Ευρώπη «παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις», μερικές ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση από την Ουάσιγκτον της νέας, αποφασιστικά εθνικιστικής, αμερικανικής «στρατηγικής για την εθνική ασφάλεια», κείμενο με το οποίο καταφέρεται εναντίον ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ιδίως για το ζήτημα της μετανάστευσης.

«Η Ευρώπη πρέπει να προσέξει πολύ», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Τύπο στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ενίσχυση των αγροτών, που δοκιμάζονται εξαιτίας των δασμών. «Η Ευρώπη παίρνει ορισμένες κακές κατευθύνσεις--είναι πολύ κακές, πολύ κακές για τον λαό. Δεν θέλουμε η Ευρώπη να αλλάξει τόσο», συμπλήρωσε, χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε.

Αφορμή για την παρέκβαση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ερώτηση για το πρόστιμο εκατομμυρίων δολαρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ, που ο ρεπουμπλικάνος χαρακτήρισε «βρομερή» απόφαση, προσθέτοντας πως θα τη σχολιάσει περαιτέρω αφού ενημερωθεί πλήρως.

Ο ενδιαφερόμενος, ο κ. Μασκ, αξίωσε από την πλευρά του να «καταργηθεί» η ΕΕ.

Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσιοποίησε την Παρασκευή έγγραφο που παρουσιάζει τη νέα «στρατηγική εθνικής ασφαλείας», με περιεχόμενο αποφασιστικά εθνικιστικό, στο οποίο προβλέπει πως η Ευρώπη οδεύει σε «πολιτισμική διαγραφή» αν δεν αγωνιστεί εναντίον της «μαζικής μετανάστευσης». «Αν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, η (ευρωπαϊκή) ήπειρος θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερα», κατά το κείμενο.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατακεραύνωσε, φύρδην μίγδην, αποφάσεις της ΕΕ που, κατ’ αυτήν, «υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και την κυριαρχία», τις «πολιτικές για τη μετανάστευση που μεταμορφώνουν την ήπειρο και προκαλούν εντάσεις», «την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και την καταπίεση της πολιτικής αντιπολίτευσης», την «πτώση των ποσοστών γεννητικότητας», καθώς και την «απώλεια των εθνικών ταυτοτήτων».

Η σχέση των συμμάχων στις δυο πλευρές του Ατλαντικού γνωρίζει εντάσεις σε διάφορα πεδία αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, μεταξύ άλλων για την επαναπροσέγγιση του ρεπουμπλικάνου με τη Ρωσία και την ανοικτή υποστήριξη της Ουάσιγκτον σε συντηρητικά κι ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

