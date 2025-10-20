Το ασύλληπτο θράσος του να κλαπούν τα πλέον βαρύτιμα εκθέματα από το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου, στη διάρκεια της ημέρας και εν ώρα κανονικής λειτουργίας του. Η εκπληκτική απλότητα της μεθόδου -ένα αναβατόριο, ένας κοινός τροχός για τις προθήκες. Η ταχύτητα και η ακρίβεια, που μαρτυρούν άριστη προετοιμασία και εξάσκηση. Η γελοιοποίηση των συστημάτων επιτήρησης και ασφαλείας.

Με τα συστατικά αυτά, η συνταγή του ριφιφί στο Λούβρο και δη στην αίθουσα του Απόλλωνος, αγγίζει το τέλειο. Με όρους Netflix, η κλοπή μιας σειράς από κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας, θα μπορούσε να παραλληλιστεί με το Casa de Papel, τουλάχιστον ως προς την ενδελεχή μελέτη και εκτέλεση του σχεδίου. Και για τους λάτρεις της κλασικής κινηματογραφικής κωμωδίας, η επιτυχία των δραστών δεν ήταν μόνο η απίθανη λεία των κλοπιμαίων (έστω και εάν δεν άρπαξαν το περίφημο «Régent», το διαμάντι-μαμούθ των 140 καρατίων), αλλά και ο εξευτελισμός των πρωτοκόλλων φύλαξης των θησαυρών στο μουσείο του Λούβρου, θυμίζοντας τις περιπέτειες του Ροζ Πάνθηρα και του Επιθεωρητή Κλουζό.

Ενώ το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού δημοσίευε φωτογραφίες των 8 κομψοτεχνημάτων που εκλάπησαν, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, διακήρυξε με βεβαιότητα ότι οι κλέφτες θα συλληφθούν πάραυτα και τα κλοπιμαία θα επανέλθουν στη θέση τους, στις προθήκες του Λούβρου.

Ωστόσο, μία από τις βασικές απορίες αφορά στην τύχη των κλεμμένων κοσμημάτων, δεδομένου ότι είναι τόσο χαρακτηριστικά ώστε δεν θα μπορούσαν να καταλήξουν στην παράνομη αγορά των μουσειακών αντικειμένων. Πολύ πιο εύλογο μοιάζει το σενάριο της παραγγελίας. Κινηματογραφικό, ομολογουμένως, αλλά θα ήταν πολύ πιο απλό το να αναθέσει κάποιος στους ληστές του Λούβρου την απόσπαση συγκεκριμένων κοσμημάτων, παρά να περιμένει να τα αγοράσει εκ των υστέρων.

Αν, λοιπόν, οι ληστές και τα εκθέματα που αφαίρεσαν από το περίφημο παρισινό μουσείο μεταφερθούν απευθείας στη συλλογή του ηθικού αυτουργού της ληστείας, τότε θα εξαφανιστούν από την κοινή θέα για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα -ή, ενδεχομένως, και για πάντα.

Μέσα σε μόλις 7 λεπτά της ώρας και ενώ οι κινήσεις τους καταγράφονταν από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας, δύο κουκουλοφόροι κλέφτες παραβίασαν τις προθήκες κόβοντάς τες με φορητό επαναφορτιζόμενο τροχό και διέφυγαν μαζί με άλλους δύο συνεργούς, εποχούμενοι σε σκούτερ. Για την εισβολή και την έξοδό τους από την Αίθουσα του Απόλλωνος, οι δράστες ακολούθησαν την ίδια διαδρομή, χρησιμοποιώντας ένα ανυψωτικό μηχάνημα, το οποίο είχε τοποθετηθεί από την πλευρά του Σηκουάνα.

Στην πραγματικότητα, μεταξύ των κλοπιμαίων υπήρχε και ένατο αντικείμενο, μια αδαμαντοποίκιλτη κορώνα, την οποίαν όμως οι ληστές άφησαν -για κάποιον άγνωστο λόγο- πίσω τους, μαζί με τα εργαλεία τους, τις συσκευές ενδοσυεννόησης κ.λπ.

Ο θησαυρός που εκλάπη από το Λούβρο περιλαμβάνει 1) το διάδημα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτανσίας, 2) ένα περιδέραιο διακοσμημένο με ζαφείρια, 3) ένα ενώτιο, επίσης με ζαφείρια, 4) το σμαραγδένιο περιδέραιο από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας φέρον 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια, 5) ένα ζευγάρι ενώτια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας, 6) μια καρφίτσα, γνωστή σαν «οστεοφυλάκιο», 7) το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας και 8) η καρφίτσα-φιόγκος της αυτοκράτειρας Ευγενίας με 2.634 διαμάντια, για την απόκτηση της οποίας το 2008 το Λούβρο είχε πληρώσει 6,72 εκατ. ευρώ σε ιδιώτη συλλέκτη.

Τα κοσμήματα που εκλάπησαν:

Η τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς:

Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς:

Σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνσς:

Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης.

Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας:

Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας:

Καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη:

Τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας:

Καρφίτσα φιόγκος της αυτοκράτειρας Ευγενίας:

Η συγκεκριμένη καρφίτσα φιόγκος έχει 2.634 διαμάντια και αγοράστηκε από το μουσείο του Λούβρου για 6,72 εκατομμύρια ευρώ. Πριν από την απόκτησή του το 2008, βρισκόταν σε ιδιωτική συλλογή στις ΗΠΑ.

Οι κλέφτες διέρρηξαν δύο προθήκες: Η μία περιείχε τα λεγόμενα «κοσμήματα του Ναπολέοντα» και η άλλη τα «κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων». Το αντικείμενο που εγκαταλείφθηκε έξω από το μουσείο ήταν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄ ο οποίος διετέλεσε ηγεμόνας της Γαλλίας από το 1852 έως το 1870. Η συγκεκριμένη κορώνα φέρει 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια και, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει υποστεί ζημιές κατά την αρπαγή της.

