Μία «ομάδα κρούσης» τεσσάρων ατόμων αναζητείται αφού διέπραξε τη θεαματική κλοπή ιστορικών κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου σήμερα το πρωί και διέφυγε με μοτοσικλέτες, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκυό στο BFM TV.

Οι τέσσερις άνδρες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και διέφυγαν «με σκούτερ μεγάλης ισχύος», δήλωσε η δικαστικός που αναφέρθηκε στην πιθανή ύπαρξη «εντολέων» και «εκτελεστικών οργάνων» στους κόλπους αυτής της εγκληματικής συμμορίας.

Οι κλέφτες αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα ν από το μουσείο, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν και ένα ένατο, το οποίο βρέθηκε πεταμένο στον τόπο της κλοπής.

Η εισαγγελέας του Παρισιού διευκρίνισε ότι το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα δεν έγινε στόχος των κλεφτών.

Ο οίκος Sotheby's εκτιμά ότι η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολλάρια.





🇫🇷 According to the latest report from France’s Ministry of Culture, eight pieces of jewelry were stolen from the Louvre:



– a sapphire tiara,

– a necklace and earrings that once belonged to Dutch Queen Hortense de Beauharnais and later to French Queen Marie-Amélie,

– an emerald… pic.twitter.com/5SbHiuK593 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2025

