Ένα απο τα κοσμήματα που εκλάπησαν σήμερα από το Λούβρο εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το μουσείο, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

"Ένα κόσμημα βρέθηκε κοντά στο Λούβρο και έχει ξεκινήσει διαδικασία αξιολόγησης", επεσήμανε η Ντατί μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ενώ πρόσθεσε ότι "το οργανωμένο έγκλημα στοχοθετεί σήμερα τα έργα τέχνης" και ότι "τα μουσεία έχουν γίνει στόχος".





Σύμφωνα με πληροφορίες κλέφτες που φορούσαν μάσκες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο κτήριο στην πλευρά του Σηκουάνα, από σημείο όπου σε εξέλιξη κατασκευαστικές εργασίες. Ένας ανελκυστήρας εμπορευμάτων χρησιμοποιήθηκε για να μεταβούν απευθείας στην Πινακοθήκη Απόλλων, η οποία φιλοξενεί πολλά κοσμήματα.

Οι διαρρήκτες έσπασαν αρκετά παράθυρα χρησιμοποιώντας έναν γωνιακό τροχό και δύο από αυτούς μπήκαν στο μουσείο. Ένας τρίτος έμεινε πίσω. Στη συνέχεια διέφυγαν με σκούτερ προς τον αυτοκινητόδρομο A6. Η επιχείρηση διήρκεσε συνολικά επτά λεπτά.





