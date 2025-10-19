Καλά «διαβασμένοι» ήταν οι ληστές που εισέβαλαν την Κυριακή (19/10) στο μουσείο του Λούβρου και έκλεψαν μέσα σε επτά λεπτά εννιά κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Οι κλέφτες που φορούσαν μάσκες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο κτήριο στην πλευρά του Σηκουάνα, από σημείο όπου σε εξέλιξη κατασκευαστικές εργασίες. Ένας ανελκυστήρας εμπορευμάτων χρησιμοποιήθηκε για να μεταβούν απευθείας στην Πινακοθήκη Απόλλων, η οποία φιλοξενεί πολλά κοσμήματα.

Οι διαρρήκτες έσπασαν αρκετά παράθυρα χρησιμοποιώντας έναν γωνιακό τροχό και δύο από αυτούς μπήκαν στο μουσείο. Ένας τρίτος έμεινε πίσω. Στη συνέχεια διέφυγαν με σκούτερ προς τον αυτοκινητόδρομο A6. Η επιχείρηση διήρκεσε συνολικά επτά λεπτά.

«Ενέργησαν πολύ, πολύ γρήγορα», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες.

Ο ίδιος αναγνώρισε στη συνέχεια ότι υπάρχει «μεγάλη ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία».

Όπως έγινε γνωστό ένα από τα κομμάτια που εκλάπησαν, το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, βρέθηκε αργότερα πεταμένο και σπασμένο.

Τα επικρατέστερα σενάρια πίσω από την κλοπή

Οι Αρχές εξετάζουν δύο σενάρια πίσω από την κλοπή. Δεδομένης της αναγνωρισιμότητας των κοσμημάτων που εκλάπησαν το πρώτο σενάριο που εξετάζεται να πρόκειται για κλοπή κατά παραγγελία ώστε να καταλήξουν στην προσωπική συλλογή ενός συλλέκτη και να μην δουν ποτέ ξανά το φως του ήλιου.

Το δεύτερο σενάριο είναι να έκλεψαν τα κοσμήματα για να λιώσουν το χρυσό όπως συνέβη με τα ιστορικά δείγματα χρυσού με αξία αγοράς 600.000 ευρώ, αλλά ανεκτίμητα για επιστήμονες και ερευνητές, που κλάπηκαν από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γαλλίας, στην τελευταία μιας σειράς ληστειών σε μουσεία στη χώρα.

Ανεκτίμητη η αξία των κλοπιμαίων

«Είναι ανεκτίμητα τα κοσμήματα που κλάπηκαν, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε σςε δηλώσεις της η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Νταντί.

Οι διαρρήξεις σε άλλα μουσεία της Γαλλίας

Η κλοπή στο Λούβρο είναι η τελευταία μιας σειράς από ληστείες σε μουσεία της Γαλλίας. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έπεσε θύμα διάρρηξης τη νύχτα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου προς την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου. Εκείνο το βράδυ, μια ομάδα ατόμων εισήλθε στο κτήριο που βρίσκεται στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Στη συνέχεια, οι κλέφτες κατευθύνθηκαν στην Πινακοθήκη Γεωλογίας και Ορυκτολογίας με στόχο μια ενισχυμένη προθήκη που περιείχε πολλά ψήγματα χρυσού. Εκεί κατάφεραν να σπάσουν την προθήκη και να κατασχέσουν τη συλλογή, συνολικής αξίας 600.000 ευρώ. Επρόκειτο για «τέσσερα χρυσά ψήγματα, μερικά από τα οποία χρονολογούνται από τον 18ο και 19ο αιώνα, συνολικού βάρους περίπου 6 κιλών, κλάπηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός ψήγματος 5 κιλών στο μέγεθος μιας μπάλας ποδοσφαίρου που βρέθηκε στην Αυστραλία και αγοράστηκε πριν από περίπου είκοσι χρόνια», σύμφωνα με τον διευθυντή του μουσείου.

Λίγες μέρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου προς Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, κλέφτες έκλεψαν τρία κεραμικά αντικείμενα αξίας τουλάχιστον 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Μουσείο Adrien Dubouché στη Λιμόζ μέσα σε λίγα λεπτά.

Γύρω στις 3:00 π.μ. εκείνο το βράδυ, αρκετοί άνθρωποι μπήκαν στο μουσείο σπάζοντας ένα παράθυρο στο πλάι του πολιτιστικού ιδρύματος. Παρόλο που χτύπησε ο συναγερμός, προκαλώντας την παρέμβαση των φρουρών, οι διαρρήκτες κατάφεραν να κλέψουν τρία κομμάτια πριν φύγουν.

Η κλοπή της Μόνα Λίζα

Ένας από τους πιο διαβόητους κλέφτες έργων τέχνης στον κόσμο ήταν ο Βιντσέντζο Περούτζια, ο άνθρωπος που έκλεψε τη «Μόνα Λίζα». Ο Ιταλός υαλοποιός εργαζόταν στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, όπου εκτίθεται το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι – είναι άγνωστο αν κρύφτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ή μπήκε κρυφά στο μουσείο το πρωί της κλοπής, αλλά στις 21 Αυγούστου 1911, ενώ το μουσείο ήταν κλειστό για συντήρηση, ο Περούτζια κατάφερε να αποφύγει την ασφάλεια, να αφαιρέσει το πορτρέτο από την κορνίζα του και, σύμφωνα με πληροφορίες, να το κρύψει κάτω από την ποδιά εργασίας του πριν βγει από το μουσείο.

Μέχρι το 1913 ο Περούτζια κρατούσε τον πίνακα κρυμμένο στο διαμέρισμά του στο Παρίσι. Στη συνέχεια μετακόμισε σε ένα ξενοδοχείο στην Ιταλία και προσπάθησε να τον πουλήσει στον έμπορο αρχαιοτήτων Αλφρέντο Γκέρι. Ο τελευταίος ειδοποίησε τις αρχές και ο Περούτζια συνελήφθη. Πολλοί θεώρησαν τον Περούτζια ήρωα επειδή επέστρεψε τη «Μόνα Λίζα» στην πατρίδα της – έστω και προσωρινά. Αφού εξέτισε μόλις οκτώ μήνες στη φυλακή, ο Περούτζια αποφυλακίστηκε. Το 1914, η «Μόνα Λίζα» επανήλθε στο Μουσείο του Λούβρου, όπου περίπου 30.000 επισκέπτες την επισκέπτονται καθημερινά για να δουν από κοντά το αινιγματικό χαμόγελό της.

Πηγή: cnn.gr