Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην πολιτεία Περναμπούκο της βορειοανατολικής Βραζιλίας, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η αστυνομία.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Παρασκευής όταν ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 30 άνθρωποι. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές, το λεωφορείο χτύπησε σε βράχους στην άκρη του δρόμου και στη συνέχεια ανετράπη.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, διευκρίνισε η αστυνομία. Έχει προσαχθεί σε αστυνομικό τμήμα και ανακρίνεται.

Subiu para 17 o número de mortos num acidente de ônibus no Agreste de Pernambuco, na noite de sexta-feira (17). Feridos em estado grave estão internados em hospitais da região. Saiba mais.



«Ορισμένοι επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα, κάτι που υποδηλώνει πως πιθανότατα δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μου σε αυτήν τη στιγμή ανείπωτης θλίψης», δήλωσε ο Bραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.