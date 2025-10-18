Επτά πλήρως διατηρημένοι σκελετοί βρέθηκαν στην Κροατία, κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην αρχαία πόλη Μούρσα. Οι σκελετοί ανήκουν σε Ρωμαίους στρατιώτες που θα έπρεπε να έζησαν στην περιοχή πριν από 1.700 χρόνια.

Οι σκελετοί βρέθηκαν το 2011 σε ένα πηγάδι νερού που είχε μετατραπεί σε ομαδικό τάφο, ανέφεραν οι ερευνητές.

Η περιοχή κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους κατά τον πρώτο αιώνα π.Χ. και η πόλη ήταν ένα «σημαντικό εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο» που συνόρευε με μια ενεργή στρατιωτική ζώνη, σύμφωνα με την εργασία που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Οι άνδρες ήταν πιθανώς στρατιώτες που μπορεί να συμμετείχαν σε μια μάχη για την πόλη το 260 μ.Χ. ή πέθαναν σε μια αψιμαχία που ακολούθησε, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύει το BBC.

Και οι επτά σκελετοί ανήκαν σε ψηλότερους από τον μέσο όρο ενήλικες άνδρες.

Οι 4 πρέπει να ήταν νεαροί Ρωμαίοι, μεταξύ 18 και 25 ετών, ενώ οι άλλοι τρεις σκελετοί ανήκουν σε μεσήλικες, μεταξύ 36 και 50 ετών.

Όλοι ήταν «γεροί» αλλά εμφάνιζαν «ενδείξεις άγχους στην πρώιμη ζωή», όπως φθορά στα δόντια.

Οι σκελετοί τοποθετήθηκαν σε διαφορετικές θέσεις και σε διαφορετικά βάθη, ανέφεραν οι ερευνητές, αλλά όλοι φαίνεται να θάφτηκαν ταυτόχρονα. Αρκετοί έφεραν τραύματα, τα οποία πιθανότατα προκλήθηκαν από όπλα όπως βέλη ή αιχμές δοράτων.

Επίσης, τέσσερις από τους σκελετούς υποβλήθηκαν σε ανάλυση DNA, η οποία διαπίστωσε ότι κανένας δεν φαινόταν να προέρχεται από την περιοχή.

Ο ένας πιθανότατα προερχόταν από τη βόρεια ή την ανατολική Ευρώπη, ενώ ένας άλλος πιθανότατα προερχόταν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

