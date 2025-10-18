Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα «ξεπέρασε τις 68,000» σύμφωνα με τα στοιχεία που δίδει η Χαμάς χωρίς, ωστόσο, να δίδει κάποια ένδειξη ως προς το ποσοστό των ενόπλων της στο σύνολο. Η τρομοκρατική οργάνωση υποστήριξε ότι τετρακόσιοι άνθρωποι πέθαναν από υποσιτισμό ανάμεσά τους και εκατό παιδιά, ενώ ο ΟΗΕ μιλά για περισσότερους, συγκεκριμένα 473 άτομα, από την έναρξη του πολέμου, ανάμεσά τους και 157 παιδιά, από αιτίες πέραν των τραυμάτων συνεπεία των εχθροπραξιών.

Η Γάζα κηρύχθηκε σε «Επίπεδο Πέντε», Καταστροφικής Πείνας δηλαδή, από τον Σεπτέμβριο και η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς λόγω του ότι η βοήθεια που εισρέει είναι χαμηλότερη από την αναγκαία, δηλαδή τους 600 τόνους τροφίμων την ημέρα, όπως προνοεί και η Συμφωνία για τη Γάζα.

Διαβάστε επίσης: Χαμάς: Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία 47 φορές

Το Ισραήλ, με τη σύμφωνο γνώμη των ΗΠΑ, δεν έχει ακόμα ανοίξει το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα, το οποίο επρόκειτο να ανοίξει αύριο, λόγω της άρνησης της Χαμάς, παρά τη δέσμευση που ανέλαβε και τα όσα δήλωνε πριν τη συμφωνία, να επιστρέψει τις εναπομείνασες 18 σορούς ομήρων. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς γνωρίζει που βρίσκονται «τουλάχιστον οι δέκα» από τους νεκρούς ομήρους, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται (ούτε και διαψεύδεται) από ανεξάρτητη πηγή.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Σάββατο το Ισραήλ ότι έχει διαπράξει 47 παραβιάσεις της εκεχειρίας, με συνέπεια «το θάνατο 38 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό 143 άλλων». Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι πρόκειται για «στοχευμένα χτυπήματα εναντίον τρομοκρατών». Χθες, η Παλαιστινιακή πλευρά ανακοίνωσε ότι λεωφορείο με εννέα πολίτες πλήγηκε με αποτέλεσμα το θάνατο των επιβαινόντων και απέρριψε την εκδοχή των Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ (IDF) για το συμβάν, περί ύποπτης κίνησης του οχήματος κοντά σε θέσεις του, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είχε προηγηθεί προειδοποίηση η οποία δεν δόθηκε.

Πηγή: ΚΥΠΕ