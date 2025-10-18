Την παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας από το Ισραήλ καταγγέλλει η Χαμάς.



Σύμφωνα με την οργάνωση, το Ισραήλ έχει διαπράξει 47 παραβιάσεις από την ανακοίνωση της εκεχειρίας, με αποτέλεσμα τη δολοφονία 38 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό 143 άλλων σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι δυνάμεις κατοχής χρησιμοποίησαν στρατιωτικά οχήματα, τανκς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου για να στοχεύσουν αμάχους, με τα drones να συνεχίζουν να πετούν και να ανοίγουν πυρ πάνω από κατοικημένες γειτονιές» αναφέρει χαρακτηριστικά η κυβέρνηση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση καταδίκασε τις «κατάφωρες παραβιάσεις της εκεχειρίας και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» και καλεί τον ΟΗΕ και τις εγγυήτριες πλευρές να «επέμβουν επειγόντως» για να τερματίσουν την συνεχιζόμενη επιθετικότητα και να προστατεύσουν τους άοπλους αμάχους στη Γάζα.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας και να ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης στον θύλακα.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που βασίζεται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, ζωτικής σημασίας για τον άμαχο πληθυσμό.

