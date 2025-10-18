Αξιωματούχοι της Κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζουν το ενδεχόμενο μίας κατ' ιδίαν συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια της επερχόμενης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ στην Ασία, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN το Σάββατο, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ξεκινήσει υλικοτεχνικές διευθετήσεις ή άμεσες επικοινωνίες με την Πιονγιάνγκ, και η προηγούμενη επικοινωνία του Τραμπ νωρίτερα φέτος φέρεται να απορρίφθηκε από τη Βόρεια Κορέα, προσθέτει το δημοσίευμα.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον να συναντήσει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, αφού φιλοξένησε τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, στον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά.

Το Πρακτορείο Reuters, το οποίο αναμεταδίδει τις πληροφορίες του CNN, δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα στοιχεία αυτά και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ