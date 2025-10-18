Σπαζοκεφαλιά είναι η διαδρομή που θα κάνει το προεδρικό αεροσκάφος του Βλαντιμίρ Πούτιν για να φτάσει στην Ουγγαρία, όπου θα έχει σύνοδο κορυφή με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες εβδομάδες.



Λόγω των κυρώσεων της ΕΕ, τα αεροσκάφη της ρωσικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του προεδρικού Ilyushin Il-96, απαγορεύεται να πετούν πάνω από το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι η διαδρομή του Πούτιν προς την Ουγγαρία πρέπει να αποφύγει τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ.

To Air Live σκιαγράφησε μια πιθανή διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει ο Ρώσος πρόεδρος για να φτάσει στη Βουδαπέστη.

Η απευθείας διαδρομή, που είναι πάνω από την Ουκρανία είναι 1.500 χιλιόμετρα, αλλά υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε αυτή, και έτσι είναι πιθανό να ακολουθηθεί άλλη εναέρια οδός και αυτή είναι να περάσει πάνω από την Τουρκία, τη Μαύρη Θάλασσα, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Μια τέτοια πτήση υπολογίζεται περίπου στα 5.000 χιλιόμετρα και έχει διάρκεια 3 ώρες.

Το προεδρικό αεροσκάφος της Ρωσίας είναι πλήρως ικανό για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων αλλά μια τέτοια μεγάλη διαδρομή απαιτεί προσεκτικό συντονισμό με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της Τουρκίας και της Σερβίας και πιθανά σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση καιρικών ή διπλωματικών επιπλοκών.

Εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας επισημαίνουν πάντως πως η πτήση πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα εξακολουθεί να ενέχει επιχειρησιακούς κινδύνους, ιδίως λόγω της στρατιωτικής δραστηριότητας, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος θεωρητικά δεν είναι σε θέση να φτάσει στη Βουδαπέστη χωρίς να παραβιάσει τα μέτρα της Ε.Ε.

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος πρόεδρος ή άλλοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου αναγκάζονται να ακολουθήσουν άλλες διαδρομές για να παρευρεθούν σε διεθνείς συνόδους κορυφής. Από την επιβολή των απαγορεύσεων πτήσεων στον εναέριο χώρο της Δύσης στις αρχές του 2022, τα ρωσικά διπλωματικά αεροσκάφη αναγκάζονται να κάνουν παράκαμψη μέσω της Κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής ή των Βαλκανίων για να φτάσουν σε προορισμούς που απέχουν λίγες ώρες από τη Ρωσία.

Τον Ιούνιο του 2023, για παράδειγμα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έκανε μια παράκαμψη μέσω του Ιράν και της Βόρειας Αφρικής για να φτάσει στη σύνοδο των BRICS στη Νότια Αφρική.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο σχέδιο πτήσης, αλλά ο τουρκο-σερβικός διάδρομος φαίνεται να είναι η πιο πρακτική διαδρομή για να φτάσει ο Πούτιν στην Ουγγαρία.

