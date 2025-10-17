Οι χώρες μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) ανέβαλαν σήμερα για έναν χρόνο την απόφασή τους για την υιοθέτηση ενός διεθνούς σχεδίου που έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίου που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τα πλοία, κάτι που συνιστά νίκη για τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν αντιταχθεί σθεναρά σε αυτήν την πρόταση.

Η αναβολή, που προτάθηκε από τη Σαουδική Αραβία, αποφασίστηκε έπειτα από μία εβδομάδα χαοτικών διαβουλεύσεων στο Λονδίνο, κατά τις οποίες η Ουάσινγκτον επιχείρησε με κάθε τρόπο να αποτύχει το σχέδιο, φτάνοντας σε σημείο να απειλήσει με κυρώσεις τις χώρες που τάσσονταν υπέρ.

Η υιοθέτηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου, οι βασικές αρχές του οποίου είχαν ήδη εγκριθεί τον Απρίλιο, θα επέτρεπε στον ιδιαίτερα ρυπογόνο τομέα να κάνει ιστορική στροφή στην κλιματική πολιτική του, αναγκάζοντας τα πλοία να μειώσουν σταδιακά τις εκπομπές αερίων από το 2028 και μετά, μέχρι την πλήρη απανθρακοποίησή τους, γύρω στο 2050.

«Δεν έχω πολλά να σας πω προς το παρόν. Αυτά δεν συμβαίνουν συχνά» σχολίασε, εμφανώς δυσαρεστημένος, ο Αρσένιο Ντομίνγκες, ο γενικός γραμματέας του ΔΝΟ. Κατά παράδοση, οι 176 χώρες μέλη του ΔΝΟ λαμβάνουν τις αποφάσεις τους ομόφωνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που προσπαθεί να ανατρέψει την κλιματική πολιτική αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο, ζήτησε την Πέμπτη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social να καταψηφιστεί η πρόταση. «Οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν αυτήν τη διεθνή πράσινη απάτη με τη μορφή του φόρου επί των θαλάσσιων μεταφορών και δεν θα συμμορφωθούν με κανέναν τρόπο», προειδοποίησε. «Δεν θα ανεχτούμε την αύξηση των τιμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές, ούτε τη δημιουργία μιας πράσινης γραφειοκρατίας που θα ξοδεύει τα δικά σας χρήματα για τα δικά τους οικολογικά όνειρα», συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ο οποίος χαρακτηρίζει την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη» στην ιστορία.

Οι ΗΠΑ απείλησαν τις αντιπροσωπείες που τάσσονταν υπέρ του σχεδίου με περιορισμούς στην έκδοση βίζας για τα πληρώματα των πλοίων, εμπορικά αντίποινα και πρόσθετα λιμενικά τέλη.

Το «πλαίσιο μηδενικών καθαρών εκπομπών» ή NZF που είχε προταθεί «δεν είναι τέλειο (…) αλλά παρέχει μια ισορροπημένη βάση» παραδέχτηκε ο Αρσένιο Ντομίνγκες στην έναρξη της συνόδου του ΔΝΟ, την Τρίτη.

Με βάση αυτήν την πρόταση, τα πλοία θα πλήρωναν ένα είδος φόρου για τις εκπομπές καυσαερίων που θα ξεπερνούσαν κάποιο όριο. Τα χρήματα θα κατέληγαν σε ένα ταμείο που θα αποζημίωνε τα πλοία με χαμηλές εκπομπές και θα στήριζε τις χώρες που θεωρούνται ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή.

Υπέρ της πρότασης είχαν ταχθεί η ΕΕ, η Βραζιλία και η Κίνα. Τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, που τον Απρίλιο απείχαν θεωρώντας ανεπαρκή τα μέτρα, τελικά δήλωσαν ότι συμφωνούν με αυτήν.

Όμως οι ΗΠΑ, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία και άλλες χώρες παραγωγούς πετρελαίου, αντιτάχθηκαν. Άλλες χώρες, όπως οι Φιλιππίνες, από τις οποίες προέρχονται οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον τομέα ή τα νησιά της Καραϊβικής, που εξαρτώνται οικονομικά από τις αμερικανικές κρουαζιέρες, δήλωναν πολύ ανήσυχες από τις απειλές των ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας κατήγγειλε σήμερα, στην ολομέλεια του ΔΝΟ, τις «αμερικανικές μεθόδους» λέγοντας ότι ελπίζει «να μην αλλάξει ο συνήθης τρόπος λήψης αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ