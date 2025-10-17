Βάντεφουλ: Οι δεσμοί με την Τουρκία είναι ισχυροί και βαθείς

Η κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας και Γερμανίας στην Άγκυρα ανέδειξε όχι απλώς τη θερμή διπλωματική επαναπροσέγγιση των δύο χωρών, αλλά και τη νέα γεωπολιτική τους εξίσωση, όπου τα Eurofighters, η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή μέσω Τουρκίας και η ευρωπαϊκή ασφάλεια συνδέονται σε έναν κοινό στρατηγικό άξονα.

Στο επίκεντρο της κοινής συνέντευξης βρέθηκαν οι αμυντικές σχέσεις, με τον Τούρκο ΥΠΕΞ να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στο Βερολίνο για το «πράσινο φως» στην προμήθεια Eurofighters στην Τουρκία.

«Στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όπου διαθέτουμε ισχυρές δυνατότητες και ικανότητες, αξιολογούμε τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα κοινά έργα, παρά τους περιορισμούς. Ο αξιότιμος ομόλογός μου ανέφερε τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Χαιρετίζουμε τα θετικά μέτρα που έχει λάβει η Γερμανία προς αυτή την κατεύθυνση το τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να τους ευχαριστήσω. Η ενεργός συμμετοχή της χώρας μας στον μηχανισμό SAFE και η ανάπτυξη κοινών έργων έχουν επίσης κρίσιμη σημασία», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας τις προσδοκίες της Άγκυρας για την πλήρη άρση των περιορισμών στην προμήθεια εξοπλισμών – από τα μαχητικά Eurofighters και τα κρίσιμα εξαρτήματα του άρματος Altay, έως και τη γερμανική στήριξη σε μελλοντικά στρατηγικά προγράμματα, όπως το SAFE.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών προανήγγειλε επίσης και επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Μερτς.

«Αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα τη χώρα μας. Μαζί με τον ομόλογό μου, εξετάσαμε τις προετοιμασίες για τη συνάντηση μεταξύ του καγκελαρίου και του προέδρου μας, και προβήκαμε επίσης σε κάποιες προκαταρκτικές ετοιμασίες για τα θέματα που θα συζητηθούν μεταξύ των δύο ηγετών κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης», είπε.





Βάντεφουλ: «Η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος»





Με εγκώμια μίλησε ξανά ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών για την Τουρκία, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική εγγύτητα των δύο χωρών.

«Υπάρχει ένας ισχυρός και βαθύς δεσμός μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Οι άρρηκτοι ανθρώπινοι δεσμοί μας είναι ένας πολύτιμος θησαυρός. Μας ενθαρρύνουν να εξελίξουμε τις πολιτικές μας σχέσεις. Η Τουρκία είναι ένας καλός φίλος. Δεν είναι μόνο ένας εταίρος στο ΝΑΤΟ για εμάς, αλλά και ένας στρατηγικός εταίρος», δήλωσε ο Βάντεφουλ, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες τοποθετήσεις του περί της στρατιωτικής και αμυντικής βαρύτητας που επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία στις περιφερειακές γεωπολιτικές κρίσεις.

«Ανακουφιστήκαμε στη Γάζα χάρη στην Τουρκία»

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στάθηκε επίσης στον ρόλο της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας τη συμβολή της στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα.

«Ο ρόλος της Τουρκίας στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ήταν σημαντικός. Επιτέλους ανακουφιστήκαμε στη Μέση Ανατολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.