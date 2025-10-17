Η αντιτρομοκρατική εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν από την αστυνομία με την υποψία ότι συνωμοτούσαν για να επιτεθούν σε πρόσωπο της ρωσικής αντιπολίτευσης.

Εκπρόσωπος της εισαγγελίας αρνήθηκε να κατονομάσει τον Ρώσο αντιφρονούντα που φέρεται να στοχοποιήθηκε, αν και ο Βλαντίμιρ Οσέτσκιν, που είναι Ρώσος και έχει την έδρα του στην Μπιαρίτζ, δήλωσε σε ανάρτηση στο Telegram ότι η συνωμοσία είχε στόχο τον ίδιο.

«Για άλλη μια φορά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στη ειδική ομάδα της γαλλικής αστυνομίας που είναι υπεύθυνη για την προστασία και την ασφάλειά μου. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στις γαλλικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας», έγραψε ο Οσέτσκιν στην ανάρτησή του.

Ο Οσέτσκιν διευθύνει την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Gulagu.net που παρακολουθεί και αποκαλύπτει κακοποιήσεις στο ρωσικό σωφρονιστικό σύστημα.

Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 26 έως 38 ετών, συνελήφθησαν τη Δευτέρα στο πλαίσιο έρευνας από την υπηρεσία αντικατασκοπείας DGSI, που υποψιαζόταν ότι ανήκαν σε τρομοκρατική οργάνωση και σχεδίαζαν «εγκλήματα κατά προσώπων», όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

«Τέθηκαν υπό επίσημη έρευνα και βρίσκονται υπό κράτηση στη φυλακή», δήλωσε. Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τις εθνικότητες των ανδρών αυτών και για το πού συνελήφθησαν.

Τον Νοέμβριο του 2021, ο Οσέτσκιν προστέθηκε στην λίστα καταζητούμενων της Ρωσίας αφού το Gulagu.net δήλωσε ότι έλαβε έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο που αποδεικνύουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι στο σωφρονιστικό σύστημα είχαν βασανιστεί και βιαστεί από άλλους κρατούμενους.

Το να τεθεί ένα πρόσωπο υπό επίσημη έρευνα στη Γαλλία δεν υπονοεί ενοχή ούτε οδηγεί απαραίτητα σε δίκη αλλά δείχνει πως οι δικαστικές αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να εκκινήσει προκαταρκτική έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters

