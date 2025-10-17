Η Ινδία μείωσε στο μισό τις αγορές της ρωσικού πετρελαίου, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, όμως ινδικές πηγές είπαν ότι δεν βλέπουν κάποια άμεση μείωση, την ώρα που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πιέζει το Νέο Δελχί και τις κυβερνήσεις άλλων χωρών να αγοράζουν λιγότερο ρωσικό αργό.

Το ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί πηγή εκνευρισμού για τον Τραμπ στις παρατεταμένες εμπορικές συνομιλίες του με την Ινδία - οι μισοί από τους δασμούς 50% που επιβάλλει στα ινδικά προϊόντα είναι σε αντίποινα γι' αυτές τις αγορές. Η κυβέρνησή του λέει πως η Μόσχα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε χθες, Πέμπτη, στο Ρόιτερς ότι συνομιλίες που διεξήχθησαν αυτή την εβδομάδα με ινδική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον υπήρξαν παραγωγικές και ότι ινδικά διυλιστήρια μειώνουν ήδη τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου κατά 50%.

Ωστόσο πηγές στην ινδική βιομηχανία είπαν σήμερα ότι το Νέο Δελχί δεν έχει γνωστοποιήσει στα διυλιστήρια κάποιο αίτημα να μειώσουν τις εισαγωγές από τη Ρωσία.

Τα διυλιστήρια έχουν ήδη κάνει παραγγελίες για το Νοέμβριο, καθώς και για μερικά φορτία που θα φθάσουν το Δεκέμβριο, έτσι ενδεχόμενη μείωση θα μπορούσε να είναι ορατή στις εισαγωγές του Δεκεμβρίου ή του Ιανουαρίου, είπαν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομασθούν επειδή δεν είχαν άδεια να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Οι ινδικές εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου πρόκειται να αυξηθούν κατά 20% αυτό το μήνα στο 1,9 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, καθώς η Ρωσία αυξάνει τις εξαγωγές της μετά τα πλήγματα που κατέφεραν σε διυλιστήριά της ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το ινδικό υπουργείο Πετρελαίου και τα διυλιστήρια που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τον διαβεβαίωσε προχθές, Τετάρτη, ότι η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δεν απάντησε στον ισχυρισμό του Τραμπ, αλλά δήλωσε μόνο ότι δεν γωρίζει για κάποια τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών εκείνη την ημέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σήμερα, με την τιμή του Μπρεντ να σημειώνει πτώση κατά 48 σεντς, ή 0,79%, στα 60,58 δολάρια το βαρέλι στις 10:20 (ώρα Ελλάδας), εν μέσω αβεβαιότητας για τις παγκόσμιες προμήθειες καθώς ο Τραμπ και ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζονται να συζητήσουν για το τέλος του πολέμου.

Η Μόσχα ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι είναι πεπεισμένη πως η ενεργειακή σύμπραξή της με την Ινδία θα συνεχισθεί. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία μπορεί να προμηθεύσει πετρέλαιο σε χαμηλότερες τιμές στις χώρες που ο Τραμπ προσπαθεί να πείσει να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters