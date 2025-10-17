Η Ofcom, η βρετανική ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης, έκρινε ότι το ντοκιμαντέρ του BBC με θέμα τη Γάζα όπου αφηγητής είναι ένα 13χρονο αγόρι, γιος του υφυπουργού Γεωργίας της κυβέρνησης της Χαμάς, παραβιάζει τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Η Ofcom έκρινε ότι το γεγονός ότι το BBC δεν αποκάλυψε το αξίωμα του πατέρα του παιδιού υπήρξε «ουσιωδώς παραπλανητικό».

Το BBC απέσυρε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gaza: How To Survive A War Zone» από την online πλατφόρμα του τον Φεβρουάριο, πέντε ημέρες μετά τη μετάδοσή του.

Η εσωτερική έρευνα του BBC αποφάνθηκε τον Ιούλιο ότι το πρόγραμμα παραβίασε τις συντακτικές κατευθυντήριες γραμμές του ως προς την ακρίβεια. Ωστόσο έκρινε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι εξωτερικά συμφέροντα «είχαν ανάρμοστη επιρροή στο πρόγραμμα».

Η Ofcom, που δέχθηκε 20 καταγγελίες για το ντοκιμαντέρ, έκρινε επίσης ότι το BBC οφείλει να δημοσιεύσει ανακοίνωση με τα συμπεράσματα της έρευνάς της σε ημερομηνία που θα ορισθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

