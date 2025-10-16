Σε δήλωση του ο Εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ αναφέρει ότι ο ΓΓ ΟΗΕ καταδικάζει την αντισυνταγματική αλλαγή κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη και καλεί για την άμεση επιστροφή στη συνταγματική τάξη και το κράτος δικαίου.

"Ο κ. Γκουτέρες λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας (PSC) της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) να αναστείλει άμεσα τη συμμετοχή της χώρας σε όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης, των Οργάνων και των Θεσμών της, έως ότου αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη στη χώρα" ανέφερε.

Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ ενθαρρύνει επίσης όλους τους παράγοντες της Μαδαγασκάρης, συμπεριλαμβανομένων των νέων, να εργαστούν από κοινού για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αστάθειας στη χώρα.

"Ο ΓΓ ΟΗΕ επαναλαμβάνει τη διαθεσιμότητα των Ηνωμένων Εθνών να υποστηρίξουν τις εθνικές προσπάθειες προς την επίτευξη αυτού του στόχου, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, την Κοινότητα Ανάπτυξης της Νότιας Αφρικής και άλλους διεθνείς εταίρους" αναφέρει ο κ. Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ