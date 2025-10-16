Mια νέα φωτογραφία που δείχνει ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές να στέκονται μπροστά στη σορό του Γιαχία Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς που σκοτώθηκε στη Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας πριν από ένα χρόνο, δημοσίευσε o ισραηλινός στρατός.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε στις 17 Οκτωβρίου 2024, την επόμενη μέρα από τον θάνατο του Σινουάρ, δείχνει τον πρώην αρχηγό της Νότιας Διοίκησης, Υποστράτηγο Yaron Finkelman, τον πρώην αρχηγό της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, Υποστράτηγο Oded Bassiuk, και τον διοικητή της Μεραρχίας της Γάζας, Ταξίαρχο Barak Hiram. Ο στρατός κοινοποίησε αυτήν τη φωτογραφία ως μέρος μιας συλλογής φωτογραφιών που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, η οποία θα εκτεθεί σε έκθεση στο Τελ Αβίβ.

Ο Σινουάρ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς και πρώην κρατούμενος σε ισραηλινή φυλακή, ήταν ύποπτος ότι κρυβόταν για καιρό σε ένα δίκτυο σηράγγων κάτω από τη Γάζα. Σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στη νότια Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο, ένα χρόνο αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς μετά τις επιθέσεις της τελευταίας τον Οκτώβριο του 2023.