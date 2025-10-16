Η Κίνα υπερασπίστηκε τις «νόμιμες» αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία και χαρακτήρισε απόπειρα «εκφοβισμού» τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τις σταματήσει.

«Η Κίνα έχει κανονική και νόμιμη οικονομική, εμπορική και ενεργειακή συνεργασία με τις χώρες όλου του κόσμου, περιλαμβανομένης της Ρωσίας», δήλωσε ο Λιν Ζιάν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, αντιδρώντας στις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τού υποσχέθηκε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

«Τώρα πρέπει να πείσω την Κίνα να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε.

«Οι ενέργειες των ΗΠΑ είναι ένα τυπικό παράδειγμά μονομερούς εκφοβισμού και οικονομικού εξαναγκασμού, που πλήττουν σοβαρά τους οικονομικούς και εμπορικούς διεθνείς κανόνες και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα των παγκόσμιων βιομηχανικών αλυσίδων και αλυσίδων ανεφοδιασμού», πρόσθεσε ο Λιν.

Εξάλλου το Πεκίνο εκτίμησε ότι τα οικονομικά μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ εναντίον του τις τελευταίες εβδομάδες είναι «εξαιρετικά επιβλαβή» και υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη διμερούς εμπορικής συμφωνίας.

«Αγνοώντας την ειλικρίνεια της Κίνας στις διαβουλεύσεις», η κυβέρνηση Τραμπ επέλεξε να λάβει μέτρα που «βλάπτουν σοβαρά τα κινεζικά συμφέροντα, έχουν αρνητικές συνέπειες και εξαιρετικά επιζήμιες επιπτώσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Χε Γιονγκτσιάνγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.

«Αυτές οι ενέργειες έχουν βλάψει σοβαρά τα κινεζικά συμφέροντα και έχουν διαταράξει την ατμόσφαιρα για τις διμερείς οικονομικές διαπραγματεύσεις», εκτίμησε η ίδια.

Διαβάστε επίσης: Ερντογάν: «Η Τουρκία εντόπισε το 2ο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP