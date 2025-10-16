Την ανακάλυψη του δεύτερου μεγαλύτερου κοιτάσματος σπάνιων γαιών στον κόσμο ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας λόγο για κομβικό βήμα στην ενεργειακή και βιομηχανική ανεξαρτησία της Τουρκίας.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας, ο Ερντογάν αποκάλυψε ότι οι εκτεταμένες γεωλογικές έρευνες στην περιοχή Μπεϊλίκοβα του Εσκισεχίρ οδήγησαν στον εντοπισμό περίπου 12,5 εκατομμυρίων τόνων οξειδίων σπάνιων γαιών και συνολικά 694 εκατομμυρίων τόνων ορυκτών.

Όπως ανέφερε, «η περιοχή περιέχει 10 από τα 17 γνωστά στοιχεία σπάνιων γαιών, κρίσιμων για την αμυντική βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα, τις τηλεπικοινωνίες και τη διαστημική τεχνολογία».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η Άγκυρα στοχεύει να καταστεί ένας από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς σπάνιων γαιών παγκοσμίως, ενώ προανήγγειλε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα στην περιοχή.

«Η τοποθεσία αυτή δεν θα παραχωρηθεί σε καμία χώρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο συκοφαντεί τη δική του χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης

Ωστόσο, η αντιπολίτευση αμφισβητεί τις προθέσεις της κυβέρνησης. Ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι «αντάλλαξε» τα ορυχεία σπάνιων γαιών με πολιτικά ανταλλάγματα στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον.

«Ας εμποδίσουμε τον Ερντογάν να δώσει το μέλλον αυτής της χώρας στον Τραμπ. Η Τουρκία πρέπει να σταθεί όρθια στις σπάνιες γαίες. Δεν μπορεί να πουλήσει τον εθνικό μας πλούτο για το προσωπικό του μέλλον. Δεν θα το επιτρέψουμε», δήλωσε ο Οζέλ.



Πηγή: ΚΥΠΕ