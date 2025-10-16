Η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για ναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά στο βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας εκ νέου ένταση στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Τουρκικού Ναυτικού (SHODB) με αριθμό 0994/25, η άσκηση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 17 Οκτωβρίου από 08:00 έως 13:00 (ώρα Ελλάδας), σε περιοχή βορειοανατολικά της Λήμνου και κοντά στο Μποζτζάαντα (Τένεδος).

Η περιοχή που δεσμεύτηκε για τη στρατιωτική δραστηριότητα βρίσκεται εκτός των 6 ναυτικών μιλίων των ελληνικών νησιών Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, σε διεθνή ύδατα, αλλά σε σημείο ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωπολιτικά.

Σύμφωνα με Τούρκους στρατιωτικούς, ακόμη κι αν η άσκηση δεν πραγματοποιηθεί τελικά, η έκδοση της NAVTEX λειτουργεί ως «πολιτικο-στρατιωτικό μήνυμα» προς την Ελλάδα, σε μια περίοδο που, όπως υποστηρίζουν, «εντείνονται οι ελληνικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο».

Το μήνυμα που επιχειρεί να στείλει η Άγκυρα, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι ότι η ελληνική θαλάσσια δικαιοδοσία περιορίζεται στα 6 ναυτικά μίλια και ότι «το Αιγαίο δεν είναι ελληνική θάλασσα».

Η ανακοίνωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Τουρκικού Ναυτικού αναφέρει:

«Ναυτική και αεροπορική εκπαίδευση με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2025, μεταξύ 05:00Z και 10:00Z, στην περιοχή που ορίζεται από τα ακόλουθα σημεία:

39°38’00’’ Β – 025°14’00’’ Α

39°41’00’’ Β – 025°35’00’’ Α

39°30’00’’ Β – 025°38’00’’ Α

39°23’00’’ Β – 025°49’00’’ Α

39°15’00’’ Β – 025°07’00’’ Α».



Πηγή: ΚΥΠΕ