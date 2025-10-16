Οι χώρες της Ομάδας των 7 (G7) θα πρέπει να ενωθούν έναντι στους περιορισμούς που έχει επιβάλει η Κίνα στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίσιμων για την παγκόσμια οικονομία, εκτίμησε σήμερα ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών Κατσουνόμπου Κάτο.

«Η Ιαπωνία ανησυχεί βαθιά για τους σοβαρούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που ανακοίνωσε η Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα και η G7 θα πρέπει να υιοθετήσει ενιαία στάση στο θέμα», επεσήμανε ο Κάτο μιλώντας σε δημοσιογράφους με αφορμή επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον.

Πρώτη παραγωγός παγκοσμίως σπάνιων γαιών, η Κίνα ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα νέους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών που συνδέονται με τα μέταλλα αυτά που είναι κρίσιμης σημασίας στην ενέργεια, την αυτοκινητοβιομηχανία, τους εξοπλισμούς και στην κατασκευή μπαταριών, υπολογιστών όπως και στις τεχνολογίες αιχμής.

Αυτό προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και να ακυρώσει μια συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι αυτό είναι ζήτημα όχι μόνο για τις ΗΠΑ (…) είναι ένας ελιγμός οικονομικού εξαναγκασμού έναντι όλων των χωρών παγκοσμίως», αντέδρασε από την πλευρά του ο Αμερικανός εκπρόσωπος για το Εμπόριο Τζέιμσον Γκριρ.

«(Οι Κινέζοι) θέλουν να ελέγξουν την παγκόσμια οικονομία. Δεν θα τους αφήσουμε να το κάνουν και ήδη βρίσκομαστε σε συζητήσεις» με εταίρους μας «για να απαντήσουμε», σχολίασε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ενώ υποσχέθηκε ότι η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί της δεν θα επιτρέψουν «ούτε να μας διατάσσουν ούτε να μας ελέγχουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP