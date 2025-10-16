Μέτωπο εναντίον της ταυτότητας και της ελευθερίας της προσωπικότητας ανοίγει τώρα η τουρκική κυβέρνηση Ερντογάν.

Το νέο, 11ο δικαστικό πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση στην Τουρκία προβλέπει ποινές φυλάκισης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, μετατρέποντας τη σεξουαλική συμπεριφορά και τη μετάβαση φύλου σε αδίκημα.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που διέρρευσε, οι διατάξεις αυτές παρουσιάζονται ως «προστασία της οικογένειας και των αξιών της κοινωνίας», ωστόσο προβλέπουν:

Ποινή φυλάκισης έως και 4 έτη για «πράξεις ή συμπεριφορές αντίθετες με το βιολογικό φύλο».

Ποινές έως 3 έτη για όσους «επιδοκιμάζουν ή ενθαρρύνουν» τέτοιες συμπεριφορές.

Φυλάκιση 1,5 έως 4 ετών για αρραβώνες ή γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.



Η πρόταση προβλέπει επίσης αυστηρότερους κανόνες για την αλλαγή φύλου:

Το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 25 έτη.

Το άτομο πρέπει να αποδείξει ότι είναι «μόνιμα ανίκανο» να ζήσει με το φύλο που γεννήθηκε.

Οι ιατρικές γνωματεύσεις θα απαιτούνται από πλήρως εξοπλισμένα νοσοκομεία, με τέσσερις αξιολογήσεις ανά τρίμηνο.

Όποιος υποβληθεί σε παράνομη επέμβαση, κινδυνεύει με φυλάκιση έως 3 έτη, ενώ για τους γιατρούς οι ποινές φτάνουν τα 7 έτη — και διπλασιάζονται αν η επέμβαση αφορά ανήλικο.

Η κυβέρνηση επικαλείται «την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» και την ανάγκη να θωρακιστεί η «τουρκική οικογένεια». Αντιθέτως, η αντιπολίτευση και οι οργανώσεις δικαιωμάτων καταγγέλλουν «ποινικοποίηση της ύπαρξης» και προειδοποιούν για θεσμική οπισθοδρόμηση στα πρότυπα Ρωσίας και Ουγγαρίας.

Η Τουρκία φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για μια συνταγματική αναθεώρηση το 2026, η οποία θα κατοχυρώνει τη συντηρητική στροφή ως «νόμο της εθνικής ηθικής».