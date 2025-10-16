Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε αργά χθες Τετάρτη το βράδυ ότι αναμένει να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύντομα για να έχουν συνομιλίες για μια οικονομική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες.

"Υπάρχει μια ημερομηνία και η ατζέντα των διαπραγματεύσεων είναι κατά 80% έτοιμη. Όταν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς για το υπόλοιπο 20%, θα αποφασίσουμε μαζί με τους Αμερικανούς πότε θα ανακοινώσουμε τη συνάντηση και τότε θα συμβεί", είπε ο επί μακρόν σύμμαχος του Τραμπ σε συνέντευξή του στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Mandiner.

Διαβάστε επίσης: Περού: Δεκάδες τραυματίες σε επεισόδια μετά την ανάδειξη νέας κυβέρνησης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters