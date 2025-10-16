Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στη διάρκεια συγκρούσεων την περασμένη νύχτα στη Λίμα, έπειτα από μεγάλη διαδήλωση των νέων προκειμένου να εκφράσουν τη δυσφορία τους για την πολιτική τάξη και το οργανωμένο έγκλημα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Οι διαδηλώσεις έχουν ενταθεί εδώ και έναν μήνα στο Περού. Χθες, Τετάρτη, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν και πάλι στη Λίμα, στην Αρεκίπα (νότια), στο Κούσκο (νοτιοανατολικά) προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τον χωρίς προηγούμενο αριθμό των δολοφονιών και εκβιασμών που αποδίδονται στο οργανωμένο έγκλημα.

Στη Λίμα, συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα στους διαδηλωτές και στις δυνάμεις της τάξης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου που ταυτοποιήθηκε στο X από τον προσωρινό πρόεδρο Χοσέ Χερί ως ο «Εδουάρδο Ρουίς Σανς», 32 ετών.

Ο Εθνικός Συντονιστής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η κυριότερη περουβιανή μκο στο πεδίο αυτό, δήλωσε πως το «θύμα επλήγη από πυρά που μπορεί να προήλθαν από αστυνομικό με πολιτικά».

Εξάλλου, σύμφωνα με απολογισμό στο X του Συνηγόρου του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 102 άνθρωποι προσήλθαν στις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών, «24 πολίτες και 78 αστυνομικοί».

Η κρίση ασφαλείας στο Περού, που επηρεάζει τις μεταφορές, με τουλάχιστον 47 οδηγούς λεωφορείων να έχουν δολοφονηθεί από τον Ιανουάριο, αλλά και άλλα επαγγέλματα, επέσπευσε την αποπομπή της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε την περασμένη Παρασκευή.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χοσέ Χερί ανέλαβε προσωρινά, μέχρι τον Ιούλιο του 2026, την προεδρία της χώρας.

Όπως και σε προηγούμενες, στη χθεσινή κινητοποίηση, που είχε οργανωθεί προτού σημειωθεί η απρόσμενη αλλαγή κυβέρνησης, κάλεσε κυρίως το «Gen Z», ένα κίνημα νέων διαδηλωτών 18 έως 30 ετών που κινητοποιούνται κρατώντας σημαίες του One Piece, μιας σειράς ιαπωνικών manga με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία, στην οποία ένας φανταστικός ήρωας, ο αρχιπειρατής Λούφι, αγωνίζεται εναντίον ισχυρών.

Συλλογικότητες καλλιτεχνών και δημοσίων μεταφορών καλούσαν επίσης τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους έπειτα από μεγάλη διαδήλωση στις 7 Οκτωβρίου που παρέλυσε τη Λίμα.

«Νομίζω ότι υπάρχει γενική δυσαρέσκεια διότι δεν έχει γίνει τίποτα (...) από πλευράς του κράτους», είπε χθες η Αμάντα Μέσα, αυτοαπασχολούμενη 49 χρονών, κατά τη διάρκεια πορείας προς το Κογκρέσο.

«Η ανασφάλεια των πολιτών, οι εκβιασμοί, οι δολοφονίες κατ’ εντολή (...) έχουν αυξηθεί πολύ», απαρίθμησε ενώ το πλήθος φώναζε συνθήματα «ούτε ένας νεκρός ακόμη!».

Το προηγούμενο βράδυ, διαδηλωτές προσπάθησαν να ανατρέψουν μπαριέρες ασφαλείας μπροστά στο Κογκρέσο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αστυνομία τους διέλυσε κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ροπάλων και ασπίδων και επιτέθηκε σε ομάδες που πέταγαν πέτρες και πυροτεχνήματα εναντίον στοιχείων της.

Κατά τις συγκρούσεις, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πρόσωπο από πέτρα, σύμφωνα με βιντεοδημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο πρόεδρος Χερί κατήγγειλε την παρείσφρηση στην «ειρηνική» διαδήλωση από «παραβάτες του νόμου που ήρθαν για να προκαλέσουν χάος» υποσχόμενος «όλη την αυστηρότητα του νόμου» σε βάρος τους.

«Η έκφραση των πολιτών στους δρόμους είναι δικαίωμα, μπροστά στην έλλειψη προσοχής του κράτους εδώ και χρόνια», αλλά «δεν θα επιτρέψουμε» τη «βία», είπε ακόμη.

Χθες διαδήλωσαν επίσης φεμινιστικές οργανώσεις εναντίον του νέου προέδρου Χερί προσωπικά: είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του για βιασμό, που όμως μπήκε στο αρχείο χωρίς να δοθεί συνέχεια.

Κράταγαν μεγάλη περουβιανή σημαία στην οποία είχαν γράψει με μαύρα γράμματα «Χοσέ Χερί, πρόεδρος του Περού, βιαστής».

Οι σημερινές συγκρούσεις αυξάνουν σε τουλάχιστον 176 τον αριθμό των τραυματιών στις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων στο Περού, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, πολιτών και δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις αρχές και ανεξάρτητες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

