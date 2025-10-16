Πέντε άτομα συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στη Βαλένθια της Ισπανίας, κατά τη διάρκεια φιλο-παλαιστινιακών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο αγώνα της Ευρωλίγκας μπάσκετ μεταξύ της τοπικής ομάδας και της Χαποέλ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Ακολουθώντας τις συστάσεις των αρχών, ο σύλλογος της Βαλένθια είχε ανακοινώσει την Τρίτη (14/10) ότι η αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής θα διεξαγόταν κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια και να «δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια» των συμμετεχόντων.

Στην Ισπανία, το παλαιστινιακό θέμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες στον χώρο του αθλητισμού, με πιο πρόσφατο παράδειγμα όπως όταν χιλιάδες διαδηλωτές, καταγγέλλοντας τη συμμετοχή της ομάδας ποδηλασίας Israel-Premier Tech, ανάγκασαν τον Γύρο της Ισπανίας να συντομεύσει το τελευταίο του ετάπ τον περασμένο μήνα στη Μαδρίτη.

Στη Βαλένθια (ανατολικά), αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (15/10), κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «Boycott Israël», παρά την πρόσφατη εκεχειρία που έχει επιτευχθεί στη Γάζα.

Ύστερα από επίθεση εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας από ορισμένους διαδηλωτές -μερικοί εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους- «πραγματοποιήθηκαν πέντε συλλήψεις», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αστυνομική πηγή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η Αντελάγια Μοντόγια, μεταφράστρια 48 ετών, είχε δηλώσει ότι, κατά τη γνώμη της, «οι ισραηλινές ομάδες, λόγω της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, δεν θα έπρεπε απλώς να επιτρέπεται να αγωνίζονται».

«Δεν μπορούμε να εξομαλύνουμε το γεγονός ότι μια χώρα που διαπράττει γενοκτονία έρχεται εδώ να παίξει σαν να μην συμβαίνει τίποτα», είπε στο AFP.

Ο Χουάν Καδένα, δημοσιογράφος 46 ετών, εξέφρασε την επιθυμία του «να δείξει πως αυτός δεν είναι ένας φυσιολογικός αγώνας». «Αυτός ο αγώνας έχει πολιτικές και ανθρωπιστικές προεκτάσεις που τον καθιστούν ασύμβατο με τον αθλητισμό», υποστήριξε.

Πέρα από τη διαδήλωση στη Βαλένθια, τα δύο μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα της Ισπανίας, UGT και CCOO, είχαν καλέσει σε ημέρα κινητοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα την Τετάρτη, ζητώντας «το τέλος της γενοκτονίας που αποσκοπεί στην εξόντωση του παλαιστινιακού λαού».

Ο αγώνας μεταξύ Βαλένθια και Χαποέλ Τελ Αβίβ ξεκίνησε κανονικά στις 21:30, χωρίς παρουσία θεατών

Πηγή: ΚΥΠΕ