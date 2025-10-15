Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι ένα από τα πτώματα που παρέδωσε η Χαμάς χθες το βράδυ «δεν ταιριάζει με κανέναν από τους ομήρους».





The IDF says the fourth body handed over by Hamas yesterday evening does not match any of the hostages



Αυτό προκύπτει από τις εξετάσεις που έγιναν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.

«Η Χαμάς πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψει τους νεκρούς ομήρους» ανέφερε επίσης ο ισραηλινός στρατός.



Πηγή: BBC