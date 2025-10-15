Το ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι, στη νήσο Φλόρες, στο ανατολικό τμήμα της Ινδονησίας, έχει πλέον εισέλθει ξανά σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, καθώς σημειώθηκαν επανειλημμένες εκρήξεις από χθες το βράδυ, ωθώντας τις αρχές να αυξήσουν στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού, ενώ η ηφαιστειακή τέφρα άγγιξε τα 10 χιλιόμετρα.

Η ισχυρότερη έκρηξη στο ηφαίστειο, με κρατήρα ύψους 1.584 μέτρων, σημειώθηκε σήμερα στις 01:35 (τοπική ώρα· χθες Τρίτη στις 20:35 ώρα Κύπρου), στέλνοντας ηφαιστειακή τέφρα και αέρια σε ύψος ως ακόμη και δέκα χιλιομέτρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ινδονησιακού ινστιτούτου ηφαιστειολογίας.

Νωρίτερα χθες, πρώτη έκρηξη έστειλε ηφαιστειακή τέφρα σε ύψους 9 χιλιομέτρων από τον κρατήρα.

Η υπηρεσία αύξησε χθες το επίπεδο συναγερμού στην τέταρτη κλίμακα — την υψηλότερη του ινδονησιακού συστήματος.

Ο διευθυντής της Μουχάμαντ Ουάφιντ συνέστησε στους κατοίκους και στους τουρίστες να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα, ενώ προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου πλημμυρών εξαιτίας ροών λάσπης ή ηφαιστειακών αναβλυσμάτων σε περίπτωση που σημειωθούν βροχές.

Ανέφερε ακόμη πως η τέφρα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και να αναγκάσει τις αρχές να μεταβάλλουν τα σχέδια πτήσης αεροσκαφών.

Ήδη ανεστάλη η δραστηριότητα στο αεροδρόμιο της Μομέρε, 60 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο, που εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις εσωτερικού.

Το ηφαίστειο είχε ήδη εισέλθει σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας τον Ιούλιο, όταν υψώθηκε εντυπωσιακή στήλη τέφρας που έφθασε ως ακόμη και στα 18 χιλιόμετρα κι οδήγησε στην ακύρωση κάπου είκοσι πτήσεων προς τη νήσο Μπαλί, περίπου 800 χιλιόμετρα δυτικά από εκεί.

Το Λάκι-Λάκι («άνδρας» στα ινδονησιακά) συνδέεται με άλλο ηφαίστειο, όπου η δραστηριότητα είναι λιγότερο έντονη, με μεγαλύτερο υψόμετρο (1.703 μέτρα), το Παραμπουάν («γυναίκα»).

Στο αχανές ινδονησιακό αρχιπέλαγος καταγράφεται συχνή και έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του, καθώς βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, ζώνη όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες.

