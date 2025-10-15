Ένα μωσαϊκό δαπέδου ηλικίας 1.500 ετών ανακαλύφθηκε κάτω από έναν ιστορικό μύλο στην περιοχή Μιδυάτη - Midyat της νοτιοανατολικής Τουρκίας, το οποίο ενδεχομένως να ανήκε κάποτε σε έναν πρώιμο βυζαντινό αξιωματούχο ονόματι Tittos Domestikos. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αυτή είναι το πρώτο μωσαϊκό που έχει βρεθεί ποτέ κατά μήκος του διαδρόμου Μιδυάτης (Midyat) – Νίσιβις (Nusaybin), μια περιοχή η οποία είναι πιο γνωστή για τα αρχαία φρούρια και τα καραβανσεράι της.



Η ανακάλυψη έγινε στο Σιβρίτζε (Sivrice) και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Μπεγιατζού, η οποία βρίσκεται εντός της κοιλάδας Καγ Καγ, μια ζώνη πλούσια σε αρχαιολογικό πλούτο. Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού και αποκατάστασης σε έναν ιδιωτικό, εγκαταλελειμμένο νερόμυλο, οι εργάτες παρατήρησαν χρωματιστές πέτρες ενσωματωμένες στο δάπεδο και ανέφεραν την ανακάλυψη στη Διεύθυνση Μουσείων της Μιδυάτης (Mardin).



Από νερόμυλος σε διοικητικό συγκρότημα



Μια ανασκαφή διάσωσης υπό την ηγεσία του Αγκούλ, διευθυντή του Μουσείου του Μαρντίν, αποκάλυψε τμήματα ενός περίτεχνα διακοσμημένου ψηφιδωτού δαπέδου με γεωμετρικά μοτίβα και κόμπους, όπως κύματα, σταυρούς και σύμβολα του άπειρου.



Μια πρωτιά για την περιοχή Μιδυάτη-Νίσιβις



Μέχρι σήμερα, δεν είχε καταγραφεί κανένα βυζαντινό μωσαϊκό στον διάδρομο Midyat–Nusaybin. Η ανακάλυψη αυτή παρέχει επομένως νέα κρίσιμα στοιχεία για τα διοικητικά και οικιστικά πρότυπα της περιοχής κατά την ύστερη αρχαιότητα. Να σημειωθεί ότο θα ακολουθήσουν εργασίες συντήρησης και οι ιδιοκτήτες του ακινήτου έχουν προτείνει να ανοίξει ο χώρος στους επισκέπτες μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης.



Πηγή: Anatolian Archeology