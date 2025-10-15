Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, όπου διεξήχθη αγώνας ποδοσφαίρου των εθνικών ομάδων της Ιταλίας και του Iσραήλ.
Στο τέλος πορείας αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, μικρή ομάδα συμμετεχόντων με καλυμμένα πρόσωπα πέταξε αντικείμενα κι έριξε κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί προς την κατεύθυνση οχημάτων της αστυνομίας. Αστυνομικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση ροπάλων και ρίψη δακρυγόνων.
ITALY: Udine looks like a war zone right now.— Dr. Maalouf (@realMaalouf) October 14, 2025
A coalition of pro-Palestinian far-left activists and Islamists is rioting and destroying the city over the Italy–Israel match.
The war is over, and there’s no reason to protest. They just want to cause havoc and destroy everything! pic.twitter.com/dQV8NhTFLh
Κατά την διάρκεια των επεισοδίων τραυματίσθηκαν δυο δημοσιογράφοι.
Πρόκειται για απεσταλμένη του ειδησεογραφικού καναλιού συνεχούς ροής ειδήσεων της Rai Ελίζα Ντόσι και άλλο δημοσιογράφο του δικτύου Local Team. Δέχθηκαν πέτρες στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.
🇮🇹 | Manifestantes pró-Palestina entraram em confronto com a polícia em Udine, nesta terça-feira, 14, durante a partida entre as seleções de Israel e Itália pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.— OHF News (@OHFNews) October 15, 2025
Cerca de cinco mil pessoas saíram às ruas para exigir que a FIFA suspenda… pic.twitter.com/FMQXrD22Kp
Η ιταλική κεντροαριστερά αντέδρασε «να σταματήσουν οι προβοκάτσιες όσων κρύβονται πίσω από σημαίες ειρηνικών κινητοποιήσεων».
Την αλληλεγγύη του στους δημοσιογράφους και στις αστυνομικές δυνάμεις εξέφρασε ο κεντροδεξιός περιφερειάρχης της περιοχής Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, ο Μασιμιλίανο Φεντρίγκα.
Il servizio d'ordine del corteo pro Palestina a Udine impedisce che un gruppo di manifestanti - molti vestiti di nero e a volto coperto - entrino in contatto con la polizia in Piazza 1 Maggio. Volano spintoni, poi questi ultimi si allontanano. Seguirà una serata di guerriglia. pic.twitter.com/Cl6VG8MAQ7— Local Team (@localteamit) October 14, 2025