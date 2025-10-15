Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, όπου διεξήχθη αγώνας ποδοσφαίρου των εθνικών ομάδων της Ιταλίας και του Iσραήλ.

Στο τέλος πορείας αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, μικρή ομάδα συμμετεχόντων με καλυμμένα πρόσωπα πέταξε αντικείμενα κι έριξε κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί προς την κατεύθυνση οχημάτων της αστυνομίας. Αστυνομικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση ροπάλων και ρίψη δακρυγόνων.

ITALY: Udine looks like a war zone right now.



A coalition of pro-Palestinian far-left activists and Islamists is rioting and destroying the city over the Italy–Israel match.



The war is over, and there’s no reason to protest. They just want to cause havoc and destroy everything! pic.twitter.com/dQV8NhTFLh — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) October 14, 2025

Κατά την διάρκεια των επεισοδίων τραυματίσθηκαν δυο δημοσιογράφοι.

Πρόκειται για απεσταλμένη του ειδησεογραφικού καναλιού συνεχούς ροής ειδήσεων της Rai Ελίζα Ντόσι και άλλο δημοσιογράφο του δικτύου Local Team. Δέχθηκαν πέτρες στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

🇮🇹 | Manifestantes pró-Palestina entraram em confronto com a polícia em Udine, nesta terça-feira, 14, durante a partida entre as seleções de Israel e Itália pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.



Cerca de cinco mil pessoas saíram às ruas para exigir que a FIFA suspenda… pic.twitter.com/FMQXrD22Kp — OHF News (@OHFNews) October 15, 2025

Η ιταλική κεντροαριστερά αντέδρασε «να σταματήσουν οι προβοκάτσιες όσων κρύβονται πίσω από σημαίες ειρηνικών κινητοποιήσεων».

Την αλληλεγγύη του στους δημοσιογράφους και στις αστυνομικές δυνάμεις εξέφρασε ο κεντροδεξιός περιφερειάρχης της περιοχής Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, ο Μασιμιλίανο Φεντρίγκα.