Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Πρόσθεσε ότι «εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

«Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», είπε επίσης ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι θα επιτρέπει την είσοδο μόνο 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια --το ήμισυ του αριθμού που συμφωνήθηκε-- στη Γάζα από αύριο, Τετάρτη, και ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος καυσίμων ή φυσικού αερίου στον θύλακα, εκτός από ειδικές ανάγκες που αφορούν τις υποδομές ανθρωπιστικού τομέα, σύμφωνα με σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Reuters και επιβεβαίωσε ο ΟΗΕ.

Η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στη Γάζα, επιβεβαίωσε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το σημείωμα από την COGAT, την υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει την είσοδο της βοήθειας στη Γάζα.

Η COGAT είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ανέμενε την είσοδο περίπου 600 φορτηγών στη Γάζα ημερησίως κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Το σημείωμα της COGAT αναφέρει ότι οι περιορισμοί ελήφθησαν γιατί "η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία σε σχέση με την παράδοση των σορών ομήρων" στο Ισραήλ.

Η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο με την εκτέλεση οκτώ «συνεργατών» των ισραηλινών δυνάμεων

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς μετέδωσε βίντεο από την εκτέλεση οκτώ «συνεργατών» των δυνάμεων κατοχής στην πόλη της Γάζας, μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε βάσει του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Το βίντεο – του οποίου η αυθεντικότητα, η ημερομηνία ή η ακριβής τοποθεσία δεν έχει επαληθευτεί από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) – δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κανάλι του δικτύου Al Aqsa στην πλατφόρμα Telegram με τη λεζάντα να αναφέρει: «Η Αντίσταση εκτελεί τη θανατική ποινή αρκετών συνεργατών (σ.σ. των ισραηλινών δυνάμεων) και εγκληματιών στην πόλη της Γάζας».

Στο βίντεο διακρίνονται οκτώ άνδρες με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα και καλυμμένα τα μάτια τους, να οδηγούνται σε μια πλατεία, να γονατίζουν κατά σειρά και να εκτελούνται από ενόπλους.

Διαβάστε επίσης: Νέα έκρηξη βίας στη Γάζα - Το Ισραήλ έκλεισε το σημείο διέλευσης της Ράφα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP