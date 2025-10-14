Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε δύο διαφορετικά επεισόδια στον θύλακα, για τα οποία ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι άνοιξε πυρ επειδή «ύποπτα πρόσωπα» πλησίαζαν στις δυνάμεις του.

Την πέμπτη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που επιθεωρούσαν τα σπίτια τους στη Σουτζάια», μια συνοικία στο ανατολικό τμήμα της Πόλης της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών που υπάγεται στη Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι μονάδες του άνοιξαν πυρ αφού εντόπισαν «πολλούς υπόπτους» να πλησιάζουν σε στρατιώτες έχοντας διαβεί την «κίτρινη γραμμή», δηλαδή τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν υποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις, εντός του θύλακα.

«Οι ύποπτοι δεν υπάκουσαν και συνέχισαν να πλησιάζουν τους στρατιώτες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ για να εξαλείψουν την απειλή», πρόσθεσε ο στρατός.

Ο Μπασάλ έκανε επίσης λόγο για έναν Παλαιστίνιο που σκοτώθηκε από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Αλ Φουχάρι, στα νοτιοανατολικά του Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Όταν ρωτήθηκε από το AFP ο ισραηλινός στρατός έδωσε την ίδια εξήγηση με εκείνη για το πλήγμα στη Σουτζάια.

Αμέσως μόλις τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε, στα αραβικά, τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ότι παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνο» να πλησιάζουν τους στρατιώτες, κάνοντας ειδική αναφορά στη Σουτζάια και το Χαν Γιουνίς.

Σε μια άλλη εξέλιξη, το μεθοριακό σημείο διέλευσης της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και στην Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστό έως αύριο Τετάρτη και η ροή της βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα θα μειωθεί, δήλωσαν σήμερα τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Η απόφαση ελήφθη αφότου η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς δεν παρέδωσε σορούς ομήρων που κρατά στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, χωρίς να λένε περισσότερα για το πόσο θα διαρκέσει το μέτρο αυτό.

Η Χαμάς έχει πει πως η ανάκτηση των πτωμάτων ορισμένων νεκρών ομήρων μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, καθώς δεν είναι γνωστά όλα τα σημεία ταφής εν μέσω των εκτεταμένων ερειπίων της Γάζας.

Ισραήλ: Η Χαμάς θα παραδώσει απόψε άλλους τέσσερις νεκρούς ομήρους

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα αρχίσει να παραδίδει τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στις 22.00 απόψε τοπική ώρα (και ώρα Κύπρου), είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος που μετέχει στην επιχείρηση.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι και αύριο, ενώ η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα θα περιοριστεί, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς ώστε να επιστρέψει τους νεκρούς ομήρους.

Διαβάστε επίσης: Ερυθρός Σταυρός: Η επιστροφή των σορών μπορεί να χρειαστεί αρκετό καιρό

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters