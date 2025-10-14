Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο χημικών και εξαπλώθηκε σε βιοτεχνία ενδυμάτων στην πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από χώρο αποθήκευσης χημικών και εξαπλώθηκε σε παρακείμενη βιοτεχνία ενδυμάτων, σύμφωνα με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής Τατζούλ Ισλάμ Τσαουντούρι, ο οποίος εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οι διασώστες δεν είχαν ακόμη ερευνήσει τους χώρους του εργοστασίου. Δεκαέξι πτώματα εντοπίστηκαν μέσα στη βιοτεχνία ενδυμάτων. Οι θάνατοι αποδίδονται σε εισπνοή τοξικών αερίων που απελευθερώθηκαν από την καύση χημικών, ανέφερε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής.

Συγγενείς εργαζομένων συγκεντρώθηκαν κοντά στον τόπο της καταστροφής, αναζητώντας τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ορισμένοι κρατούσαν φωτογραφίες των αγνοουμένων.

Φονικές εκρήξεις και πυρκαγιές σε εργοστάσια συγκλονίζουν συχνά το Μπανγκλαντές και αποδίδονται από τις αρχές σε μη τήρηση των κανονισμών ασφαλείας.

Η πιο θανατηφόρα πυρκαγιά στο Μπανγκλαντές σημειώθηκε το 2012, όταν 111 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στα περίχωρα της πρωτεύουσας Ντάκα.

Διαβάστε επίσης: Ρωσία: Σε ετοιμότητα για να πολεμήσουν δύο εκατομμύρια έφεδροι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters