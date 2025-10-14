Τα λείψανα 45 Παλαιστινίων που παρέδωσε το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, έφτασαν στο Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα το νοσοκομείο Νάσερ αυτής της μεγάλης πόλης, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

«Τα λείψανα των 45 μαρτύρων έφτασαν στο νοσοκομείο με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού», ανέφερε το νοσοκομείο σε μια λακωνική ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις νεκροί όμηροι που επεστράφησαν χθες από τη Χαμάς. Πρόκειται για τρεις Ισραηλινούς και έναν Νεπαλέζο φοιτητή, που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023. Με βάση το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα, που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ θα πρέπει να επιστρέφει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που του παραδίδει η Χαμάς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP