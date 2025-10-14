Το πρόγραμμα για την απαγόρευση των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία έχει βασικό σλόγκαν "για το καλό των παιδιών μας"

Διαφημιστική εκστρατεία αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων πρόκειται να ξεκινήσει η Αυστραλία, με σκοπό να προωθήσει την πρώτη παγκοσμίως απαγόρευση της πρόσβασης των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βασικό σλόγκαν «για το καλό των παιδιών μας», ενόψει του Δεκεμβρίου, οπότε και τίθεται σε ισχύ το μέτρο.

Αυστραλία: Έναρξη διαφημιστικής εκστρατείας για την απαγόρευση των social media στους εφήβους

Η διαφημιστική εκστρατεία αξίας 14 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (7,8 εκατ. ευρώ) έχει τίτλο “Για το καλό του” και από το Σάββατο (18/10) διαφημιστικά σποτ θα μεταδίδονται από την τηλεόραση, ενώ θα τοποθετηθούν στους δρόμους διαφημιστικές πινακίδες. Στην εκστρατεία θα χρησιμοποιηθούν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με "ειρωνικό" τρόπο, όπως δήλωσε η Αυστραλή υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Γουέλς.

Όπως η δήλωσε η υπουργός, στόχος είναι να ενημερωθεί το κοινό για τις αλλαγές που θα γίνουν και να ενθαρρυνθούν οι γονείς “να αρχίσουν να συζητούν” για την απαγόρευση με τα παιδιά τους. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχει τίτλο ‘Για το καλό του’ και σημαίνει για το καλό των παιδιών μας. Τελικά, κάνουμε αυτά τα πράγματα για το καλό των νέων στην Αυστραλία».

Στο διαφημιστικό βίντεο διάρκειας 45 δευτερολέπτων φαίνονται κάποια παιδιά απορροφημένα στα κινητά τους την ώρα που ακούγεται ο αφηγητής να λέει: «Για το καλό της Κίρστι, για το καλό της Λούσι και της Άνια, για το καλό του Σαμ, για το καλό της Χόλι, για το καλό του Νόα, για το καλό της ευημερίας τους. Από τις 10 Δεκεμβρίου όσοι είναι κάτω των 16 ετών δεν θα μπορούν πλέον να αποκτούν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μέρος ενός νέου νόμου που έχει στόχο να διατηρήσει ασφαλείς τους νέους κάτω των 16 ετών στο διαδίκτυο».

Αύξηση του ηλικιακού ορίου

Υπενθυμίζεται ότι η Αυστραλία υιοθέτησε τη σχετική νομοθεσία τον Νοέμβριο του 2024 με στόχο να αυξήσει το ηλικιακό όριο για την απόκτηση λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα 13 έτη στα 16.

Όπως επεσήμανε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι, οι έρευνες έχουν δείξει ότι η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βλάπτει τους εφήβους, καθώς βοηθά στη διάδοση της παραπληροφόρησης, προωθεί στρεβλά πρότυπα, επηρεάζει την αυτοεικόνα των νέων και διευκολύνει τον εκφοβισμό.

Αντιδρούν οι μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου

Όπως ήταν ενδεχομένως αναμενόμενο, οι μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου αντιτίθενται σε αυτή την απαγόρευση. Χθες Δευτέρα (13/10) σε ακρόαση στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας εκπρόσωποι του YouTube εκτίμησαν ότι η νέα νομοθεσία ενδέχεται να έχει “ακούσιες συνέπειες” και ότι “θα είναι εξαιρετικά δύσκολο” να εφαρμοστεί. Η πλατφόρμα, που ανήκει στην Alphabet, προειδοποίησε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της απαγόρευσης.

Από την πλευρά της η Αυστραλή υπουργός Επικοινωνιών Ανίκα Γουέλς σημείωσε ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα - όπως η Meta, το TikTok και το Snapchat-- για να τους “επαναλάβει τις προσδοκίες της κυβέρνησης σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας” . Στέλνοντας το δικό της μήνυμα σημείωσε: «Είμαι σίγουρη ότι κατανοούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του αυστραλιανού νόμου και ότι θα τις τηρήσουν».

Διαβάστε επίσης: LOVOT: Το ρομπότ που αγκαλιάζει κατακτά τη Σανγκάη (ΒΙΝΤΕΟ)

Πηγή: Parapolitika GR