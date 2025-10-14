“Με παρακολουθεί!” Φώναζε με ενθουσιασμό καθένα από τα παιδιά που είχαν μαζευτεί γύρω από ένα παιχνιδιάρικο ρομπότ σε ένα βιβλιοπωλείο της Σανγκάης στα ανατολικά της Κίνας.

Το ρομπότ, με το όνομα LOVOT, έστριβε το κεφάλι του, ανοιγοκλείνοντας τα εκφραστικά μάτια του και εκτείνοντας τα χέρια του αποζητώντας μία αγκαλιά.

Οι πελάτες του βιβλιοπωλείου κοντοστέκονταν για να βγάλουν μία φωτογραφία μαζί του, θαυμάζοντας τη “συμπεριφορά” του, που προσομοίαζε αυτή ενός κατοικίδιου. “Είναι σαν να έχεις ένα κατοικίδιο που γνωρίζει πως ν’ αγκαλιάζει”, παρατήρησε ένας πελάτης του βιβλιοπωλείου.

Το LOVOT αναπτύχθηκε από την ιαπωνική τεχνολογική εταιρία GROOVE X, και η ονομασία του προέρχεται από τη σύμπτυξη των λέξεων “love” και “robot”, με έμφαση στη συντροφικότητα κι όχι στη βιομηχανική λειτουργικότητα.

Το αναφερόμενο ρομπότ κέρδισε τις εντυπώσεις με την παρουσία του, ενώ μπορεί κάποιος να το συναντήσει τόσο σε δημόσιους χώρους, όσο και σε σπίτια σε πολυάριθμες κινεζικές πόλεις.

“Οι Κινέζοι καταναλωτές αγκαλιάζουν την καινοτομία, ειδικότερα, στο ανοιχτό, συμπεριληπτικό και δημιουργικό περιβάλλον της Σανγκάης”, δήλωσε ο δημιουργός του LOVOT και ιδρυτής της GROOVE X, Κανέιμ Χαγιάσι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι “η Κίνα είναι μία ιδανική αγορά”.

