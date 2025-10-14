Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε ότι η επιτυχής κατάληξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή «δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό, αλλά να αποτελέσει αφετηρία για την προώθηση της ειρήνης και στην Ευρώπη».

«Τώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φτάνει στο τέλος του, είναι σημαντικό να μην χαθεί η δυναμική για την ειρήνη. Ο πόλεμος στην Ευρώπη μπορεί επίσης να τερματιστεί – και για αυτό, η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και των εταίρων μας είναι καθοριστικής σημασίας», σημείωσε ο Ουκρανός ηγέτης.



Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι είχε σχεδόν μία ώρα συνομιλίας με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ, κατά την οποία συντόνισαν τις θέσεις τους για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, αλλά και για τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις στον ενεργειακό της τομέα.

«Είναι σημαντικό ότι ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε τα απαραίτητα βήματα για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Οι σωστές ενέργειες των ΗΠΑ μπορούν επίσης να βοηθήσουν να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Έχουμε κοινό όραμα για αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά.



Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τη Φινλανδία για την προθυμία της να βοηθήσει στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, τονίζοντας ότι η Ρωσία «πρέπει να στερηθεί τα μέσα για να συνεχίσει τον πόλεμο και την τρομοκρατία της - μόνο έτσι μπορεί να οικοδομηθεί μια σταθερή ειρήνη στην περιοχή».



