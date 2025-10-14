Ο Ιωάννης Μάζης, Ομότιμος καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας, σε παρέμβαση του στο «Μεσημέρι και Κάτι» έδωσε τη δική του οπτική σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Ο κ. Μάζης αρχικά ανέφερε ότι «έχει επιτευχθεί κάτι το οποίο για την πλευρά Νετανιάχου είναι σημαντικό». «Έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι, όμως παραμένουν μερικές σωροί» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Για το ζήτημα των υπόλοιπων σορών ανέφερε ότι «Έχουν παραδοθεί μόνο ταυτοποιημένες 4 σωροί».



«Οι συγγενείς έχουν ζητήσει να σταματήσουν να έρχονται οι υπόλοιπες 24 σωροί, διότι δεν θέλουν να παραλαμβάνουν κουτιά» σημείωσε ακολούθως. Επομένως, με βάση τα λεγόμενα του «υπάρχει και το ζήτημα της ταυτοποίησης των σορών».



Σε πολιτικό επίπεδο, ο ίδιος είπε «ως προς τα κινήματα των αιχμαλώτων τα χέρια του Νετανιάχου είναι λυμένα». Παράλληλα, ανέφερε ότι «η παρουσία της Τουρκίας στην Task Force θεωρώ πως είναι σαν να βάζεις τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα». «Αυτό που θα κάνει η Τουρκία είναι να παρακινεί την Χαμάς να μην τηρήσει τον δεύτερο κανόνα, ο οποίος είναι αφοπλισμός» είπε στην συνέχεια.

Σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες του Ισραήλ, ο κ. Μαζής δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος πλέον να επικαλεστεί μη υλοποίηση των απαιτήσεων του ειρηνευτικού σχεδίου».



