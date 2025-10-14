Μετά από 738 ημέρες, οι 20 όμηροι που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς και κατάφεραν να επιβιώσουν από τη μακρά δοκιμασία τους, επέστρεψαν στο Ισραήλ και στους δικούς τους, μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης και πανηγυρισμών.

Οι απελευθερωμένοι Ισραηλινοί όμηροι συναντήθηκαν ξανά με τις οικογένειές τους τη Δευτέρα, σε στρατιωτική βάση κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Η επανένωση συνοδεύτηκε από δάκρυα, αγκαλιές και κραυγές χαράς, έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας από τη Χαμάς.

Η επιστροφή των τελευταίων 20 ζωντανών ομήρων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, μετά από μερική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και εν μέσω εκεχειρίας με τη Χαμάς, στο πλαίσιο των επικείμενων συνομιλιών για το μέλλον του θύλακα.

Με τη διαμεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού, οι 20 όμηροι παραδόθηκαν από τη Χαμάς στις ισραηλινές αρχές και μεταφέρθηκαν σε στρατιωτική βάση, όπου υποβλήθηκαν σε πρώτες ιατρικές εξετάσεις πριν συναντήσουν τις οικογένειές τους.

Τα συγκλονιστικά βίντεο και οι φωτογραφίες από τις στιγμές της επανένωσης έκαναν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.



Σε ένα άκρως συγκινητικό κλίμα, το ζευγάρι Ισραηλινών που έγινε γνωστό ως «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» επανενώθηκε μετά από 738 ημέρες και την απαγωγή του από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, στις 7η Οκτωβρίου 2023.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η διασωθείσα όμηρος Νόα Αργκαμάνι και ο σύντροφός της, Αβινατάν Ορ, χαμογελούν, αγκαλιάζονται και στη συνέχεια φιλιούνται, αδυνατώντας να κρύψουν τη χαρά τους.

Μια άλλη συγκινητική επανένωση ήταν αυτή μεταξύ του Yosef-Haim Ohana και του πατέρα του.

Yosef-Chaim Ohana reunited with his father after two long years. They waited so long for this hug 💜 pic.twitter.com/k9x8bZIzQd — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 13, 2025

Οι δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, μετά την απελευθέρωσή τους, έβαλαν αμέσως φανέλες της ποδοσφαιρικής ομάδας Maccabi Tel Aviv, της οποίας είναι και οι δύο φανατικοί οπαδοί.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι γονείς των διδύμων φαίνονται να δακρύζουν καθώς παρακολουθούν την είδηση της απελευθέρωσής τους στην τηλεόραση.

משפחותיהם של גלי וזיו ברמן, עמרי מירן ואיתן מור צופות ברגעי שחרור יקיריהן pic.twitter.com/BrKisr76pH — החדשות - N12 (@N12News) October 13, 2025

Πηγή: ΕΡΤ `

