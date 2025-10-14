Ο αρχηγός του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αστειεύτηκε τη Δευτέρα σχετικά με την κατάσταση του ρωσικού ναυτικού στόλου, καθώς η Μόσχα διέψευσε ότι ένα από τα υποβρύχιά της αναγκάστηκε να αναδυθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Ο Στόλος της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας δήλωσε ότι το ντιζελοκίνητο υποβρύχιο Novorossiysk αναδύθηκε στα ανοικτά της Γαλλίας για να συμμορφωθεί με τους κανόνες ναυσιπλοΐας στη Μάγχη, όπου το παρακολουθούσαν ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο και ένα ελικόπτερο.

Οι ολλανδικές αρχές είχαν αναφέρει το Σάββατο ότι το υποβρύχιο ρυμουλκείτο στη Βόρεια Θάλασσα.





NATO’s Mark Rutte mocked Moscow over a ‘broken’ Russian submarine seen under tow in the North Sea, joking it was ‘the hunt for the nearest mechanic.’ Russia said the Novorossiysk surfaced off France during a planned transit https://t.co/DiD8dmbXNK pic.twitter.com/GhcMUY8NN6 — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

«Τι αλλαγή σε σχέση με το μυθιστόρημα του Τομ Κλάνσι Το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη (1984). Σήμερα, μοιάζει περισσότερο με κυνήγι για τον πλησιέστερο μηχανικό», είπε ο Ρούτε σε ομιλία του στη Σλοβενία, σχολιάζοντας ότι το «χαλασμένο» σκάφος «κουτσαίνει» στον δρόμο της επιστροφής.

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι «σχεδόν δεν υπάρχει πια ρωσική ναυτική παρουσία στη Μεσόγειο».

Το κανάλι στο Telegram VChK-OGPU, το οποίο δημοσιεύει φερόμενες διαρροές από ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφερε στις 27 Σεπτεμβρίου ότι καύσιμα διέρρεαν στο εσωτερικό του Novorossiysk στα στενά του Γιβραλτάρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο έκρηξης.

Καθώς επέστρεφε από αποστολή στη Μεσόγειο, το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας ανέφερε ότι παρακολούθησε το σκάφος για τρεις ημέρες, από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης του ΝΑΤΟ, το HMS Iron Duke παρακολούθησε το αναδυμένο ρωσικό υποβρύχιο κλάσης Kilo και το συνοδευτικό ρυμουλκό του, καθώς περνούσαν από τη Μάγχη προς τη Βόρεια Θάλασσα.



Το Σάββατο, το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το ολλανδικό ναυτικό συνόδευσε στη συνέχεια το Novorossiysk και το ρυμουλκό του.

Ο ρωσικός Στόλος της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε τη Δευτέρα ότι το υποβρύχιο, το οποίο ανήκει σε ομάδα που μεταφέρει πυραύλους Kalibr, πραγματοποιούσε «προγραμματισμένη μεταφορά μεταξύ στόλων».

«Οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με δήθεν βλάβη και, ως αποτέλεσμα, αναγκαστική ανάδυση του ντιζελοηλεκτρικού υποβρυχίου Novorossiysk στα ανοικτά των ακτών της Γαλλίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Στόλου, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

«Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ναυσιπλοΐας, τα υποβρύχια πρέπει να διαπλέουν τη Μάγχη μόνο στην επιφάνεια», πρόσθεσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε δύο εβδομάδες μετά την παρακολούθηση από το Βασιλικό Ναυτικό μιας ρωσικής φρεγάτας και ενός φορτηγού πλοίου που επίσης πέρασαν από τη Μάγχη.